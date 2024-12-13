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Flotprom

Navantia и Саудовская Аравия договорились о трех дополнительных корветах

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В среду, 11 декабря, Минобороны Саудовской Аравии объявило о заключении контракта с испанской компанией Navantia на поставку трех дополнительных корветов класса "Сарават" (модифицированный проект "Аванте-2200"), идентичных тем пяти корветам, которые уже поступили на вооружение Королевского военно-морского флота Саудовской Аравии.

По данным Naval News, постройка первого корабля начнется в этом году, а поставка последнего корвета запланирована на 2028 год.

Спуск на воду пятого корвета класса "Сарават", Саудовская Аравия

Navantia


Дополнительные корабли собираются строить по той же схеме, что четвертый и пятый корветы ранее: корпуса сформируют на верфи в Испании, после чего транспортируют на базу имени короля Фейсала в Джидде, где их дооснастят и вооружат боевыми системами.

Следуя амбициозным планам Королевства по локализации судостроительных компетенций, новый контракт также включает комплексный план обучения более 100 саудовских инженеров и производство секций для корпуса третьего корвета в Саудовской Аравии. Кроме того, Navantia передаст права интеллектуальной собственности на проект "Аванте-2200", что позволит саудовским судостроителям развернуть собственное производство корветов для нужд Королевского флота и потенциально даже для иностранных заказчиков.

Navantia предоставит комплексный пакет логистической поддержки, обеспечит обучение экипажей и оперативную подготовку персонала на военно-морской базе Рота в Испании.

Длина корветов класса "Сарават" составляет 104 метра, ширина – 14 метров, полное водоизмещение – 2500 тонн. Корабли развивают скорость до 25 узлов. Автономность – 21 день, дальность плавания – 4500 морских миль.

Вооружение корветов – 76-мм и 35-мм артустановки, противокорабельные ракеты "Гарпун", зенитные ракеты ESSM (боезапас – 32 единицы), 324-мм торпедные аппараты, 12,7-мм пулеметы. Также на борту может базироваться вертолет массой до 10 тонн.

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Страны
Испания
Саудовская Аравия
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Navantia
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