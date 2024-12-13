Франция закупила новый ударный беспилотник Aarok

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Французская компания Turgis & Gaillard заключила первый контракт с Минобороны страны на поставку ударного беспилотника категории MALE (средневысотного большой продолжительности полёта).

Как пояснили в военном ведомстве, Aarok является промежуточным решением, так как вызывающий интерес БПЛА EuroDrone, разрабатываемый под руководством Airbus в сотрудничестве с Dassault Aviation и Leonardo, достигнет готовности, как ожидается, только к 2030 году.

К тому же EuroDrone подвергается критике за высокую стоимость (€2 млрд за 6 систем) и больших габаритов (размах крыла составляет 26 метров, а вес – свыше 10 тонн), в связи с чем для него требуется создание в местах базирования специальной инфраструктуры.

В отличие от него, Aarok относится к более лёгкой категории: он имеет полную массу 5,5 т, размах крыла 22 м, стоимость от €5 до 10 млн, может перевозить до 3 т полезной нагрузки на 6 подвесках и находиться в воздухе свыше 20 часов, скорость полёта составляет 450 км/ч, турбовинтовой двигатель имеет мощность 1200 л.с.

Разработчик предлагает Aarok в 3 версиях: ударной, разведывательной и в модификации ретранслятора связи (снаряжён системой ODIN). В разведывательном варианте БПЛА оснащён продвинутыми электрооптическими сенсорами с дальностью действия в несколько десятков км, многорежимным радаром, обнаруживающим цели на расстоянии свыше 100 км, и оборудованием для SIGINT [ведения сигнальной разведки – перехвата сигналов: радиоволн, излучений и цифровых данных].

Беспилотник может запускаться с борта военно-транспортного самолёта и эксплуатироваться на неподготовленных ВПП.