Совет глав правительств СНГ выделил средства на создание объединённой системы ПВО

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Страны, входящие в Содружество независимых государств (СНГ), созданное несколькими бывшими республиками СССР после распада Советского Союза, намереваются создать единую интегрированную систему противовоздушной обороны. Соответствующее решение, в том числе в части выделения средств на объединенную систему ПВО, принято по итогам заседания Совета глав правительств СНГ. Оно прошло сегодня в Москве под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщает РИА «Новости».

По итогам встречи были подписаны соответствующие документы и принято решение об использовании средств на создание и развитие объединённой системы противовоздушной обороны и обеспечение деятельности координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств СНГ.

Объединение систем ПВО должно произойти уже в следующем году. Хотя подробности соглашения не раскрываются, но получается, что после интеграции ПВО стран СНГ наши соседи будут иметь право, а может быть, и обязаны сбивать вражеские цели над территорией РФ, в том числе выпущенные ВСУ, да и любым другим противником. Главное, чтобы не вышло как в случае с ОДКБ, когда всем участникам военного союза помогать должна только Россия.

Кроме того, главы правительств стран СНГ подписали соглашение о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования. В его рамках будет осуществляться обмен опытом по вопросам стимулирования мер государственной поддержки гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования, приоритетного размещения заказов на эту продукцию, развития государственно-частного партнерства в целях ускоренной модернизации имеющейся в государствах СНГ производственной базы гражданского судостроения и повышения его технического уровня. Предусмотрено формирование благоприятных условий для образования хозяйствующими субъектами совместных производств, консорциумов и объединенных научных центров в области гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования.

Соответствующие соглашения подписали главы правительств и официально уполномоченные лица РФ, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Что примечательно, на совещании присутствовал и вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян. Однако в официальном заявлении на сайте Исполкома СНГ не сообщается, подписал ли представитель Армении эти оба документа.