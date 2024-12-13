Лукашенко поручил разместить "Орешник" в Белоруссии и спланировать его применение

ЦАМТО, 12 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обеспечить размещение российского ракетного комплекса "Орешник" в республике и грамотно спланировать его применение.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник Генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Павел Муравейко.

"Поручение одно – обеспечить размещение на нашей территории "Орешника" и грамотно спланировать его применение", – приводит слова П.Муравейко агентство БЕЛТА по итогам заседания Совета безопасности Белоруссии.

На уточняющий вопрос, сколько именно таких комплексов планируется поставить в Белоруссию, глава Генштаба ответил, что "об этом знает только президент России".

Александр Лукашенко на прошлой неделе попросил российского лидера Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский президент ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года, напоминает агентство.