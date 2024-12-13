KNDS France поставит СВ Чехии первые 155-мм САУ CAESAR 8x8 в марте 2025 года

ЦАМТО, 12 декабря. Компания KNDS France приступает к выполнению контракта на поставку Сухопутным войскам Чехии 62 колесных 155-мм/52 самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR 8x8.

Как сообщил чешский ресурс iROZHLAS со ссылкой на заявление представителя KNDS France Габриэля Массони, компания завершила производство первых двух гаубиц, которые, как запланировано, после проведения огневых испытаний будут доставлены на территорию Чешской Республики в марте 2025 года. Ожидается, что поставки всех гаубиц будут завершены к концу 2026 года.

Напомним, что правительство Чехии одобрило закупку 52 ед. 155-мм самоходных гаубиц CAESAR компании Nexter Systems (ныне KNDS France), размещенных на шасси TATRA с колесной формулой 8x8, 13 сентября 2021 года. Контракт МО Чехии подписало с Nexter Systems 30 сентября 2021 года. Стоимость закупки составляет 7,04 млрд. чешских крон (без НДС) или 8,5 млрд. чешских крон (с НДС, около 344 млн. евро). Доля участия чешской промышленности в производстве гаубиц составляет около 40% от стоимости контракта. Предполагалось, что четыре установки будут собраны во Франции, а остальные 48 ед. – чешскими компаниями, включая Tatra, Retia и Excalibur Army. Степень локализации составит около 40%.

Министерство обороны Чехии 16 декабря 2022 года объявило о размещении дополнительного заказа на поставку 10 ед. 155-мм САУ CAESAR. Дополнение к базовому контракту на поставку гаубиц 14 декабря 2022 года подписали заместитель министра обороны Чехии по вооружениям и закупкам Любор Куделка и вице-президент компании Nexter Systems Оливье Травер. Стоимость дополнительных установок составляет 1,77 млрд. чешских крон (включая НДС). Таким образом, общая стоимость 62 гаубиц составит 10,3 млрд. крон (включая НДС). Гаубицы должны быть поставлены заказчику к концу 2026 года.

Как отмечалось, соответствующие стандартам НАТО 155-мм установки заменят состоящие на вооружении более 40 лет гаубицы DANA, срок эксплуатации которых истекает. Калибр 152 мм не соответствует стандарту НАТО, а дальность стрельбы DANA почти вдвое меньше, чем у CAESAR (около 20 км по сравнению с 40 км).

Подписав соглашение, министерство удовлетворило запрос командования СВ Чехии на увеличение количества закупаемых установок до уровня, необходимого для выполнения задач как по защите территории Чехии, так и при развертывании контингентов ВС страны за границей.

По мнению начальника артиллерии СВ Чехии полковника Марселя Крженка, единый "натовский" калибр позволит улучшить тыловое обеспечение в случае конфликта. Самоходные гаубицы являются одной из основных систем вооружения Сухопутных войск и возможность поражения целей в глубине обороны противника предоставит ВС Чехии тактическое преимущество. По оценке МО Чехии, необходимость закупки САУ CAESAR подтверждается ходом конфликта на Украине.

Одновременно с покупкой САУ CAESAR, правительство Чехии получило от Министерства обороны информацию о планах закупки боеприпасов для этих орудий на общую сумму 10,17 млрд. чешских крон. Поставки в течение 2025-2029 гг. обеспечит чешская компания STV Group. В рамках заказа будут поставлены пять типов снарядов в количестве 65848 ед., а также 283680 модульных метательных зарядов и 2708 учебных боеприпасов.