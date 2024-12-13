Польский генерал Самоль: Украина проигрывает конфликт с РФ с самого начала

Богуслав Самоль отметил, что причиной неудачи попыток Украины перейти к контрнаступлению в 2023 году стали стратегические ошибки, среди них - запоздавшая помощь Запада и ошибки властей в Киеве в ходе мобилизации

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Украина проигрывает в вооруженном противостоянии с РФ с самого его начала. Об этом заявил в эфире телеканала PolsatNews польский генерал и преподаватель в Варшавской академии военных искусств Богуслав Самоль.

"Украина проигрывает эту войну с самого ее начала", - отметил эксперт. По его словам, причиной неудачи попыток Украины перейти к контрнаступлению в 2023 году стали стратегические ошибки, среди них - запоздавшая помощь Запада и ошибки властей в Киеве в ходе мобилизации.

Генерал также прокомментировал инициативу Франции по отправке на Украину 40-тысячного миротворческого контингента из европейских стран после завершения боевых действий. Пока эта идея оставляет много вопросов - непонятно, будет ли это миссией ЕС или НАТО, каковы будут ее задачи, подчеркнул Самоль. В случае участия Польши в такой миссии властям республики необходимо позаботиться о том, чтобы поляки были на командных должностях у "миротворцев", считает эксперт. "Иначе мы снова станем пушечным мясом", - сказал он.

Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уже отмечал, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Такого же мнения придерживается министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Ранее несколько европейских изданий сообщили, что Великобритания и Франция ведут дискуссии о возможности отправки воинских контингентов на Украину, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня и гарантировать ее безопасность.