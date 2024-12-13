Войти
РИА Новости

Россия обновила Морскую группировку стратегических ядерных сил

272
0
0
Крейсеры ВМФ РФ на учениях в Баренцевом море
Крейсеры ВМФ РФ на учениях в Баренцевом море.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба Северного флота

Главком ВМФ Моисеев: морская группировка стратегических ядерных сил обновлена

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Морская группировка стратегических ядерных сил России обновлена, ее состояние и уровень готовности находятся на самом высоком уровне, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев.

"В Арктике, так же как и на востоке нашей страны - Камчатка, она хоть и не ходит у нас в арктическую зону, но там находится компонент стратегических ядерных сил нашего государства, именно морской компонент, где базируются наши подводные лодки стратегического назначения. Их состояние и уровень их готовности, отмечу, находятся на самом высоком уровне. Говорю как профессионал, который отдал службу многие годы именно этим силам. Более того, в основе эта группировка полностью обновлена", - сказал он на пленарном заседании XIV Международного форума "Арктика: настоящее и будущее имени А.Н. Чилингарова".

"Конечно же, наличие этой группировки, решающей важные глобальные геополитические задачи, должно возложить ответственность на всех участников этого региона. Она должна неизбежно повышать меру ответственности всех без исключения: нас, конечно, в первую очередь, как и тех, кто имеет, ну, в том числе и тех, кто стремится довести в регионе обстановку до определенных напряжений. Это очень важно. И для нас, это та черта, которая недопустима. Силы были и будут гарантом безопасности нашего государства на глобальном уровне", - добавил Моисеев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Чили
Проекты
Арктика
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 09:51
  • 6390
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.12 09:25
  • 8486
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.12 08:55
  • 3
Зеленский выступил за гарантии безопасности на встрече с Трампом (Reuters, Великобритания)
  • 13.12 08:46
  • 2
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 13.12 05:25
  • 31
Уроки Сирии
  • 12.12 13:14
  • 1
ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS
  • 12.12 12:55
  • 0
Запад: ставка на Беларусь
  • 12.12 11:50
  • 2
"Хезболла" заявила, что будет поддерживать Сирию при новой власти
  • 12.12 08:47
  • 4
Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России
  • 12.12 04:21
  • 1
Ответ на "Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)"
  • 12.12 02:19
  • 0
Чем плох Abrams (хоть M1A1, хоть M1A2xyz) для ВСУ в ходе СВО
  • 12.12 01:45
  • 0
О танках вообще.
  • 11.12 17:46
  • 1
Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)
  • 11.12 16:52
  • 1
Российский истребитель Су-57 продолжает доказывать свою эффективность (The National Interest, США)
  • 11.12 11:42
  • 1
Морской бой XXI века: Су-30 и Ми-8 громят вражеские БЭКи с пулеметами