Главком ВМФ указал на наращивание НАТО военного присутствия в Арктике

Александр Моисеев отметил, что страны альянса отрабатывают способы применения войск сил в сложных климатических условиях Заполярья, расширяют район оперативного применения военно-морских сил в Северном Ледовитом океане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. США и страны НАТО активизировали военную деятельность и наращивают военное присутствие в Арктическом регионе. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев на пленарном заседании XIV международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

"Помимо политических и экономических мер сдерживания России в Арктике недружественные государства наращивают военное присутствие в регионе. После воссоздания в мае 2018 года Второго оперативного флота ВМС США и завершения создания в 2019 году Объединенного командования "Норфолк" Объединенных вооруженных сил НАТО, Арктика стала по факту операционной зоной действия и постоянным присутствием войск сил. 2024 год не стал исключением. <…> Рассматривая Арктику в качестве потенциального конфликтного региона, Штаты и страны НАТО активизировали военную деятельность в регионе", - сказал Моисеев.

Главком ВМФ отметил, что страны НАТО отрабатывают способы применения войск сил в сложных климатических условиях Заполярья, расширяют район оперативного применения военно-морских сил в Северном Ледовитом океане, повысилась интенсивность ведения воздушной разведки, а также деятельность разведывательных кораблей и судов военного назначения. Увеличилось количество проведения мероприятий оперативной боевой подготовки региона, при которых особое внимание уделяется отработке вопросов ведения крупномасштабных операций, в том числе с привлечением объединенных военно-морских сил НАТО и морской десантной подготовки в арктических условиях.

"В целом расширение военного присутствия в Арктике свидетельствует о формировании силовых инструментов сдерживания Российской Федерации в регионе. Де-факто США уже включили в Арктику зону ответственности НАТО, при этом заявления отдельных представителей военно-политического руководства и командного состава вооруженных сил США НАТО доказывают их намерение не допустить доминирование России в Арктике всеми возможными способами, включая использование военно-силовых инструментов. <…> При этом хотел бы отметить, что развитие применения Россией военной силы в арктической зоне рассматривается в качестве, по факту, вынужденной меры парирования уже имеемых и возрастающих угроз", - заключил Моисеев.

О форуме

XIV международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит 12-13 декабря на площадке КВЦ "Экспофорум". Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.