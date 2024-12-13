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Военное обозрение

Французский эксперт: Европа может отправить на линию разграничения на Украине до пяти бригад

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Источник изображения: topwar.ru

В ЕС продолжают активно обсуждать вероятность ввода воинского контингента на территорию Украины якобы с миротворческой миссией в случае остановки текущего конфликта по линии фронта.

Так, по данным издания Rzeczpospolita со ссылкой на эксперта Французского института международных отношений Эли Тененбаума, который работает над проектом подобной миссии, Европа может отправить на линию разграничения на Украине до пяти бригад, что соответствует порядка 40 тыс. военнослужащих.

Что характерно, авторы статьи пишут, что данный вопрос сегодня планирует поднять французский лидер Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Варшаву.

Сообщается, что президент Франции якобы уже затрагивал данную тему на встрече с Зеленским и Трампом в ходе открытия восстановленного после пожара Нотр-Дама. Также, по данным СМИ, Макрон обсуждал этот вопрос с британским премьером Стармером.

В свою очередь, экс-заместитель генсека НАТО Камилла Гранд также считает данную миссию вполне реализуемой. По ее мнению, отправиться на Украину могли бы военные из Польши, ФРГ, Франции, Нидерландов и стран Северо-Балтийской восьмёрки.

Между тем стоит напомнить, что в проектах урегулирования украинского конфликта, ранее озвучиваемых новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, который вернется в Белый дом уже 20 января, ничего не говорится о вводе иностранного контингента на территорию нашей «западной соседки». Кроме того, решительно против подобных мероприятий выступают и в Москве.

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