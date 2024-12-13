В Кремле заявили, что ответ на украинский удар по Таганрогу последует тогда и так, как будет признано целесообразным

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС Ответ России на удар Украины по Таганрогу обязательно последует - тогда и так, как будет признано целесообразным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я хочу вам напомнить абсолютно недвусмысленное прямое заявление министерства обороны РФ, которое было вчера, где чётко сказано, что ответ последует. Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным. Но он последует обязательно", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос, касающийся удара Украины по Таганрогу с использованием американских ракет ATACMS, - его спросили, стоит ли ожидать ответ России с применением системы "Орешник" или других средств.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Украина утром в среду нанесла удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Ростовской области: две ракеты были сбиты комплексами "Панцирь", еще четыре - отклонены системами РЭБ.

"Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщали, что в результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава, разрушений нет.