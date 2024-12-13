Ленд-лиз для Украины вычеркнули из оборонного бюджета США на 2025 финансовый год

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В рекордном по размерам оборонном бюджете Соединенных Штатов на следующий финансовый год (NDAA), который начался в этой стране еще 1 октября, не предусмотрены расходы на поставки Киеву вооружений по программе ленд-лиза. Проект бюджета ранее был одобрен Палатой представителей Конгресса США. Об этом, не скрывая огорчения, в своем аккаунте соцсети сообщила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

В текущем финансовом году такой механизм поставок вооружений Украине из США был предусмотрен и утвержден, но ни разу не применялся на практике. Теперь нижняя палата Конгресса отказалась продлять его на следующий финансовый год. С учетом того, что твердое большинство в палате представителей у республиканцев, это решение наверняка было согласовано с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом.

Хотя официально главой государства он станет 20 января следующего года, управлять федеральной казной придется уже ему. При этом 47-й президент США, а в особенности члены его команды и кандидаты на высокопоставленные должности в будущей администрации, весьма прохладно относятся к дальнейшему финансированию Украины. Трамп считает главным стратегическим соперником Китай, а украинский конфликт для него — это проблема европейцев, но не американцев. Плюс в период второго правления Трампу предстоит как-то разруливать все более обостряющуюся после свержения режима Башара Асада в Сирии ситуацию на Ближнем Востоке, где назревает открытый конфликт Вашингтона и Анкары из-за курдов.

Следует обратить внимание, что в этом году законопроект NDAA, утвержденный Сенатом, содержал положения о продлении срока действия закона о ленд-лизе для защиты демократии на Украине. <...> Посольство Украины в США активно поддерживало его, однако законопроект (на 2025 год), утвержденный Палатой представителей, не содержит такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено

— написала украинский посол.

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год 12 декабря. Его объем составит рекордные $884 млрд, что на один процент больше, чем в прошлом финансовом году. Как ожидается, Сенат Конгресса одобрит проект бюджета на следующей неделе, после чего документ должен подписать президент США Джо Байден.

Программа ленд-лиза, по которой США могли поставлять вооружения Киеву на условиях длительной отсрочки их оплаты, просуществовала недолго. Соответствующий закон был принят 9 мая прошлого года. Причем уже 30 сентября 2023 года этот закон, который ни разу не был применен на практике, прекратил действие. Все по той простой причине, что при Байдене Украина получала военную помощь просто даром.