«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом

Источник изображения: topwar.ru
В сети появились новые изображения российского истребителя Су-57, на которых он был замечен с новым типом сопла двигателя. Серьёзно изменённая конструкция предназначена для улучшения малозаметности самолёта.
Как указывается в издании The War Zone (США), на кадрах показана корма второго лётного прототипа Су-57, Т-50-2, который впервые поднялся в воздух в марте 2011 года. Впоследствии он использовался для испытаний турбовентиляторного двигателя второго этапа АЛ-51Ф-1 (также известного как «Изделие 30»), который впервые поднял машину в воздух в 2017 году (будучи установленным вместе с прежней силовой установкой АЛ-41Ф-1).
Источник изображения: topwar.ru
«Плоское» сопло (в левой мотогондоле Су-57) рядом с трёхмерной версией
По словам автора, на новых изображениях внимание привлекает «сплющенное» сопло турбовентиляторного двигателя, установленного в левой мотогондоле Т-50-2. Ранее, в двигателях АЛ-41Ф-1, размещённых на Су-57 и Су-35, использовалось сопло осесимметричного типа, которое обеспечивало трёхмерное управление вектором тяги по тангажу, рысканию и крену.
Источник изображения: topwar.ru
«Плоское» сопло (в левой мотогондоле Су-57) рядом с трёхмерной версией
В своей первоначальной форме AL-51Ф-1 также имел аналогичное трёхмерное сопло, но на новых изображениях фигурирует новая версия двумерного типа, которая, по мнению автора, «обеспечивает управление по тангажу, а также ограниченное управление по крену при асимметричном включении».
- говорится в прессе США.
Источник изображения: topwar.ru
Стандартное для Су-57 трёхмерное сопло
Новое сопло имеет четыре независимо управляемые заслонки, две из которых предназначены для использования в дозвуковом режиме и две для сверхзвукового полёта. На изображениях также видно, что направляющие закрылки вентилируются, что в сочетании с воздухом, подаваемым через эти области, позволяет охлаждать выхлопные газы и снизить инфракрасную заметность самолёта.
- отмечает автор.