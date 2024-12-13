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Военное обозрение

«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появились новые изображения российского истребителя Су-57, на которых он был замечен с новым типом сопла двигателя. Серьёзно изменённая конструкция предназначена для улучшения малозаметности самолёта.

Как указывается в издании The War Zone (США), на кадрах показана корма второго лётного прототипа Су-57, Т-50-2, который впервые поднялся в воздух в марте 2011 года. Впоследствии он использовался для испытаний турбовентиляторного двигателя второго этапа АЛ-51Ф-1 (также известного как «Изделие 30»), который впервые поднял машину в воздух в 2017 году (будучи установленным вместе с прежней силовой установкой АЛ-41Ф-1).

Источник изображения: topwar.ru

«Плоское» сопло (в левой мотогондоле Су-57) рядом с трёхмерной версией

По словам автора, на новых изображениях внимание привлекает «сплющенное» сопло турбовентиляторного двигателя, установленного в левой мотогондоле Т-50-2. Ранее, в двигателях АЛ-41Ф-1, размещённых на Су-57 и Су-35, использовалось сопло осесимметричного типа, которое обеспечивало трёхмерное управление вектором тяги по тангажу, рысканию и крену.

Источник изображения: topwar.ru

«Плоское» сопло (в левой мотогондоле Су-57) рядом с трёхмерной версией

В своей первоначальной форме AL-51Ф-1 также имел аналогичное трёхмерное сопло, но на новых изображениях фигурирует новая версия двумерного типа, которая, по мнению автора, «обеспечивает управление по тангажу, а также ограниченное управление по крену при асимметричном включении».

Такой тип «плоского» сопла двигателя также используется, например, на F-22 Raptor и в первую очередь предназначен для снижения радиолокационной заметности по сравнению с осесимметричной конструкцией сопла. Он также обеспечивает преимущества в инфракрасном диапазоне

- говорится в прессе США.

Источник изображения: topwar.ru

Стандартное для Су-57 трёхмерное сопло

Новое сопло имеет четыре независимо управляемые заслонки, две из которых предназначены для использования в дозвуковом режиме и две для сверхзвукового полёта. На изображениях также видно, что направляющие закрылки вентилируются, что в сочетании с воздухом, подаваемым через эти области, позволяет охлаждать выхлопные газы и снизить инфракрасную заметность самолёта.

«Плоское» сопло в некоторой степени уменьшит тягу Су-57, но оно улучшит характеристики малозаметности с задней части фюзеляжа, которые так необходимы для этого типа самолёта

- отмечает автор.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
США
Продукция
F-22
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Су-35
2 комментария
№1
13.12.2024 02:35
Временно разместим Су-57 на шасси КВП"Мурена" (с грейдером при размещении на КВП"Зубр") в местах базирования заводов СПГ и портов отгрузки нефти и угля. УДК серийно заказать под посадку Су-57 с тормозным парашютом и взлет с толкачом, передвижение круглосуточно по снегу и льду от КР НАТО и Райдеров.
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№2
13.12.2024 08:46
Полагаю необходимо иметь разные модификации Су-57. Фронтовую с упором на РЭБ, сверхманевренность, простоту обслуживания, стоимость часа и более дорогую - рейдерскую с упором на незаметность, управление дронами и т.п. для операций в глубине.
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