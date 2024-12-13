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ЦАМТО

Rheinmetall поставит дополнительные танки "Леопард 2A4" ВС Чехии

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Танк Leopard 2A4 армии Чехии
Танк Leopard 2A4 армии Чехии.
Источник изображения: вооруженные силы Чехии

ЦАМТО, 12 декабря. Немецкая компания Rheinmetall 11 декабря раскрыла некоторые детали подписанного с Минобороны Чехии контракта на поставку дополнительных основных боевых танков "Леопард-2A4".

Соглашение 3 декабря подписали генеральный директор Rheinmetall Landsysteme GmbH Бьорн Бернхард и генеральный директор подразделения вооружений и закупок Минобороны Чехии Любор Куделка.

Так, стоимость заказа, финансируемого Чешской Республикой, оценивается в 161 млн. евро. Предметом заказа является 14 восстановленных "Леопард-2A4". Они будут поставлены к концу 2026 года. Помимо поставки танков, соглашение включает обширный пакет боеприпасов и логистику.

Предназначенные для ВС Чехии танки, в основном, получены из состава ВС Швейцарии и в рамках проекта будут переоборудованы к "чешской" конфигурации.

Как сообщал ЦАМТО, ранее власти Германии уже подписали соглашения о передаче ВС Чехии 28 отремонтированных танков "Леопард-2A4" и двух БРЭМ "Бюффель-3" из наличия ВС в качестве компенсации за военную помощь Украине. После реализации нового контракта в составе ВС Чехии будут состоять 42 танка "Леопард-2A4" и две БРЭМ "Бюффель-3". Поставка первых 28 танков будет завершена к концу 2025 года.

Благодаря полному перевооружению 73-го танкового батальона на немецкие танки, в составе ВС Чехии будет сформирован полный танковый батальон стандарта НАТО.

По замыслу командования ВС Чехии, покупка наиболее распространенных в НАТО танков "Леопард" обеспечит более тесное сотрудничество с союзниками, упростит ремонт, модернизацию и поставку запасных частей. Унификация калибра вооружения также является существенным преимуществом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Чехия
Швейцария
Продукция
Leopard-2
Компании
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Проекты
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