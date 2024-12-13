Первую партию бронежилетов "Ярл" передали саперам гуманитарного разминирования

При изготовлении спецбронежилета использовали сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Первые 10 специальных бронежилетов "Ярл" переданы для саперов гуманитарного разминирования, выполняющих очистку местности в новых регионах России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Комплит техник".

"В автомобильном центре "Дубровка" состоялась передача десяти комплектов набора сапера гуманитарного разминирования, которые были приобретены по инициативе руководства автосалона для компании "Комплит техник", выполняющей работы по очистке местности исторических регионов России от взрывоопасных предметов", - сказали в пресс-службе.

Набор сапера произведен российской компанией "БПР Ярл" специально по запросу инженерно-саперной службы. Он состоит из бронежилета, разработанного для специалистов гуманитарного разминирования, шлема с визором и сумки сапера, содержащей необходимый для работы инструмент.

Исполнительный директор компании "Ярл" Роман Дудко рассказал, что при изготовлении бронежилета использованы сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности и пара-арамидное волокно отечественной разработки и производства.

"Новые бронежилеты успешно прошли испытания по ГОСТу по пулестойкости и противоосколочной стойкости в соответствии с теми требованиями, которые к ним предъявлял наш заказчик - инженерно-саперная компания "Комплит техник", - отметил Дудко, слова которого приводят в пресс-службе компании.

Он подчеркнул, что комплект разработан при непосредственном участии саперов с апробацией в реальных условиях работы.