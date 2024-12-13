Шмыгаль: мирные переговоры с РФ требуют скоординированной позиции

Премьер-министр Украины отметил, что верит в хорошие отношения с будущим президентом США Дональдом Трампом

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Мирные переговоры с Россией должны проходить в соответствии с Уставом ООН, они требуют общей и скоординированной позиции. С таким утверждением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканалов RTL и NTV.

Шмыгаль отметил, что мирные переговоры с Россией должны вестись только "в соответствии с Уставом ООН и международным правом". "Следующий мирный саммит должен привлечь гораздо больше международных стран-партнеров и русских за стол переговоров. Но для того чтобы вовлечь Россию, нам нужна скоординированная и общая позиция", - утверждал он.

В то же время Шмыгаль сказал, что верит в хорошие отношения с будущим президентом США Дональдом Трампом. "У [Владимира] Зеленского было два разговора с Дональдом Трампом, и это были хорошие переговоры. Дональд Трамп признал все проблемы, с которыми мы сталкиваемся", - отметил украинский премьер.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций против России и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.