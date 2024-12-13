Войти
Военное обозрение

Американские авиабазы в Европе защитят от баллистических угроз с помощью шведских РЛС Giraffe 4A

263
0
0

Источник изображения: topwar.ru

11 декабря 2024 года шведский концерн Saab объявил о том, что получил контракт стоимостью $48 млн на поставку нескольких радаров Giraffe 4A для нужд ВВС США в Европе. Поставки этих продвинутых радиолокационных систем планируется начать в 2027 году, что расширит возможности ПВО американских войск, действующих на европейском ТВД.

Saab начала поставлять радары семейства Giraffe Пентагону в 2005 году. В 2019 году был заключён крупный контракт на модернизацию уже состоящих на вооружении РЛС. Партия РЛС новой модификации, представленной в 2015 году, будет производиться подразделениями Saab в США и Швеции, и закупается Пентагоном для защиты авиабаз в Европе.

Радар Giraffe 4A – это современная цифровая многофункциональная РЛС с АФАР, которая обеспечивает наблюдение за воздушным пространством на большом расстоянии и с большим охватом (одновременно могут отслеживаться сотни целей). Использование технологии АФАР позволяет вести 3D-обзор на дальней дистанции, достигающей 300 км, с охватом неба на 360°.

Как утверждает подрядчик, РЛС может быстро и точно обнаруживать как стандартные воздушные цели, так и высокоскоростные, и беспилотники. Многоканальная цифровая обработка данных обеспечивает устойчивость к радиоэлектронным помехам.

Когда ракета, БПЛА или вражеский самолёт попадают в зону обнаружения, радар фиксирует сигнал цели, анализирует траекторию и передаёт точную информацию в командный центр или непосредственно системам поражения

- отметили в Saab.

Радар может в автоматическом режиме отдавать приоритет угрозам, таким как быстро приближающаяся баллистическая ракета, перед менее опасными объектами, например, гражданскими самолётами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Швеция
Проекты
АФАР
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 09:51
  • 6390
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.12 09:25
  • 8486
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.12 08:55
  • 3
Зеленский выступил за гарантии безопасности на встрече с Трампом (Reuters, Великобритания)
  • 13.12 08:46
  • 2
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 13.12 05:25
  • 31
Уроки Сирии
  • 12.12 13:14
  • 1
ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS
  • 12.12 12:55
  • 0
Запад: ставка на Беларусь
  • 12.12 11:50
  • 2
"Хезболла" заявила, что будет поддерживать Сирию при новой власти
  • 12.12 08:47
  • 4
Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России
  • 12.12 04:21
  • 1
Ответ на "Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)"
  • 12.12 02:19
  • 0
Чем плох Abrams (хоть M1A1, хоть M1A2xyz) для ВСУ в ходе СВО
  • 12.12 01:45
  • 0
О танках вообще.
  • 11.12 17:46
  • 1
Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)
  • 11.12 16:52
  • 1
Российский истребитель Су-57 продолжает доказывать свою эффективность (The National Interest, США)
  • 11.12 11:42
  • 1
Морской бой XXI века: Су-30 и Ми-8 громят вражеские БЭКи с пулеметами