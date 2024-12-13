Американские авиабазы в Европе защитят от баллистических угроз с помощью шведских РЛС Giraffe 4A

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11 декабря 2024 года шведский концерн Saab объявил о том, что получил контракт стоимостью $48 млн на поставку нескольких радаров Giraffe 4A для нужд ВВС США в Европе. Поставки этих продвинутых радиолокационных систем планируется начать в 2027 году, что расширит возможности ПВО американских войск, действующих на европейском ТВД.

Saab начала поставлять радары семейства Giraffe Пентагону в 2005 году. В 2019 году был заключён крупный контракт на модернизацию уже состоящих на вооружении РЛС. Партия РЛС новой модификации, представленной в 2015 году, будет производиться подразделениями Saab в США и Швеции, и закупается Пентагоном для защиты авиабаз в Европе.

Радар Giraffe 4A – это современная цифровая многофункциональная РЛС с АФАР, которая обеспечивает наблюдение за воздушным пространством на большом расстоянии и с большим охватом (одновременно могут отслеживаться сотни целей). Использование технологии АФАР позволяет вести 3D-обзор на дальней дистанции, достигающей 300 км, с охватом неба на 360°.

Как утверждает подрядчик, РЛС может быстро и точно обнаруживать как стандартные воздушные цели, так и высокоскоростные, и беспилотники. Многоканальная цифровая обработка данных обеспечивает устойчивость к радиоэлектронным помехам.

Когда ракета, БПЛА или вражеский самолёт попадают в зону обнаружения, радар фиксирует сигнал цели, анализирует траекторию и передаёт точную информацию в командный центр или непосредственно системам поражения

- отметили в Saab.

Радар может в автоматическом режиме отдавать приоритет угрозам, таким как быстро приближающаяся баллистическая ракета, перед менее опасными объектами, например, гражданскими самолётами.