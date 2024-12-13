Спецпредставитель ОБСЕ по Украине планирует готовить Киев к вступлению в НАТО

При этом Петр Мареш заявил, что не будет отправлять в страну F-16 и Abrams

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по Украине Петр Мареш заявил о желании заниматься подготовкой Киева "к будущему партнерству и членству в ЕС и НАТО".

По его словам, у организации есть 24 проекта на Украине и они востребованы Киевом. "Моя задача будет координировать эти проекты и подготовить еще один новый. Я говорил c миниcтрoм инocтранных дел Финляндии [Элинoй Валтoнен - прим. ТАСС], она подчеркнула, что я должен находиться в самом близком контакте с украинскими властями", - сказал он в интервью "Известиям".

Мареш не намерен отправлять Киеву истребители F-16, танки Abrams и ракеты, но "будет подготавливать его к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО".