Подготовлена карта приполярных областей Луны для космических исследований

Рельеф лунной поверхности показан методом многоцветной гипсометрической окраски с дополнением аналитической отмывки на основе цифровой модели по данным лазерного альтиметра LOLA КА Lunar Reconnaissance Orbiter

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Специалисты РАН и МГУ подготовили новую детальную карту приполярных областей Луны и обзор лунных экспедиций, как недавнего прошлого, так и обозримого будущего, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Работа выполнена при поддержке Минобрнауки, результаты опубликованы в журнале Solar System Research.

"Сотрудниками лаборатории геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) РАН совместно с отделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института (ГАИШ) МГУ опубликована статья, в которой представлена карта приполярных областей Луны, ограниченная параллелями +/-55°, чтобы показать место посадки индийского космического аппарата "Чандраян-3" и места падений, в том числе, российской "Луны-25". В работе также приводится обзор предыдущих и ближайших лунных миссий с анализом целей и задач исследований", - отметили в пресс-службе.

Карта приполярных областей Луны составлена в полярной стереографической проекции в масштабе 1:11,5 млн. Северная и южная приполярные области ограничены параллелями +/-55° для того, чтобы показать место падения аппарата "Луна-25".

Рельеф лунной поверхности показан методом многоцветной гипсометрической окраски с дополнением аналитической отмывки на основе цифровой модели по данным лазерного альтиметра LOLA КА Lunar Reconnaissance Orbiter. На карте ромбиками отмечены места падений космических аппаратов разных стран, подписаны наименования основных лунных образований рельефа на латыни, в соответствии с решениями Международного астрономического союза (МАС), и на русском языке.

Помимо разработки карты, в статье дано описание некоторых результатов прошедших лунных миссий и целей будущих полетов космических аппаратов к Луне с кратким описанием научных задач. Так, в ближайшем будущем Китай планирует провести поиск водяного льда вблизи Южного полюса Луны с помощью специального детектора, который будет доставлен космическим аппаратом "Чанъэ-7" в конце 2026 года.

В рамках российской лунной программы в 2027 году планируется запуск космического аппарата "Луна-26", основными научными задачами которого будут дистанционное изучение лунной поверхности, построение ее топографической карты, определение структуры и состава недр. В задачи миссии войдет также поиск областей, богатых водородом, определение химического и элементного состава реголита (грунта), определение неоднородности лунного гравитационного поля, исследования взаимодействия солнечного ветра и Луны.