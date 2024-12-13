МИД КНР: представители пяти ядерных держав провели закрытую встречу в Дубае

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В Дубае (самый густонаселенный город ОАЭ, столица одноименного эмирата) состоялась неофициальная встреча представителей пяти держав, обладающих ядерным оружием — России, США, Китая, Франции и Великобритании. О закрытом совещании представителей так называемого ядерного клуба сообщило Министерство иностранных дел КНР. Это были первые полноценные консультации в рамках годового председательства Китая в формате «ядерной пятерки».

Как следует из заявления МИД Китая, ключевой темой встречи стало обсуждение ядерных доктрин вышеназванных государств. Совещание инициировал Пекин, где считают, что сейчас как никогда остро стоит вопрос ядерного сдерживания, а обсуждение возможной Третьей мировой войны с применением ЯО стало «обычной» темой во многих СМИ и даже в речах политиков. Одним из поводов организации встречи стало принятие РФ новой ядерной доктрины.

Встреча представителей ядерной «пятерки» прошла в Дубае еще 4 декабря, однако сообщило о ней МИД КНР только 10 декабря. Такая пауза вызвана тем, что стороны все это время тщательно согласовывали итоговое коммюнике. При этом деятельность такого механизма согласования фактически ядерного сдерживания с начала Россией спецоперации на Украине (конец февраля 2022 года) стала полностью закрытой.

В прошлом году «ядерный клуб» возглавляла Россия. О состоявшихся ранее консультациях в этом формате публично сообщалось в нескольких фразах. США, координирующие работу «пятерки» до этого, о некоторых встречах не сообщали вовсе. Пресс-релиз МИД КНР на этом фоне можно назвать весьма содержательным.

Из заявления китайского внешнеполитического ведомства следует, что в прошедшей встрече участвовали официальные лица «экспертного уровня». Обычно в подобных мероприятиях принимают участие дипломаты уровня заместителей министров иностранных дел и военные.

Стороны провели откровенную дискуссию по тематике ядерных доктрин. Было решено, что такое обсуждение является своевременным в целях углубления понимания ядерных доктрин друг друга и во избежание недопонимания и просчетов

— сообщается в заявлении китайского МИД.

Формат встреч представителей стран так называемой ядерной пятерки был инициирован в 2009 году Великобританией для поддержки Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Это единственная площадка, где пять официальных ядерных держав регулярно в закрытом режиме обсуждают вопросы международной безопасности стратегического порядка, хотя изначально формат задумывался исключительно для дискуссий по трем основным положениям ДНЯО: ядерного разоружения, ядерного нераспространения и мирного использования атомной энергии.

При этом изначально не исключалось, что ядерные доктрины станут предметом обсуждения «пятерки» в июле, когда работу механизма координировала еще Россия. Однако на тот момент еще не было известно, какие изменения будут внесены в российскую ядерную доктрину (они были анонсированы, но еще не опубликованы), и рассмотрение этого вопроса было решено перенести.

Считается, что механизм таких встреч в настоящее время является наиболее рабочим для ядерного сдерживания. Хотя стоит добавить, что официально ЯО есть у КНДР и Пакистана, неизвестное количество ядерных боеголовок имеется у Израиля и Индии. По неофициальным данным, как минимум близок к созданию собственной ядерной бомбы Иран. Никто из них, кроме Ирана, не подписал ДНЯО, Северная Корея вышла из соглашения в 1994 году.

Однако наибольшее количество ядерных боеголовок у РФ и США. Эти страны обладают полноценными ядерными триадами (возможно, таковая имеется и у Израиля, данные засекречены). Кроме того, РФ, отчасти КНР, лидируют в разработке и постановке на вооружение самых современных средств доставки боеголовок. Поэтому страны, не входящие в официальную «ядерную пятерку», в любом случае будут учитывать принятые на встречах ее представителей решения. Вообще, участниками ДНЯО, помимо КНДР, Израиля, Индии, Пакистана и Южного Судана, являются практически все государства мира, являющиеся членами ООН.