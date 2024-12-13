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Военное обозрение

«Мы должны быть готовы к войне с Россией»: Нидерланды закупили крупную партию платформ для переброски военной техники

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Источник изображения: topwar.ru

Нидерланды являются важнейшим транзитным хабом, через который осуществляются военные поставки из США в Польшу и далее на Украину. Как заявили в Минобороны страны, тысячи доставленных сюда контейнеров с военным грузом уходят к адресату морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

На фоне роста поставок киевскому режиму военное ведомство Нидерландов расширяет за счёт средств ЕС железнодорожные пути в портах и закупило крупную партию новых платформ (75 единиц) для контейнерных перевозок у компании Greenbrier EU.

Без быстрой и надежной логистики невозможно вести боевые действия. Поэтому важно, чтобы вооруженные силы располагали средствами для переброски большого количества оборудования и материальных средств

- объяснили своё приобретение в МО, указав, что это будут первые платформы такого типа на оснащении голландской армии.

Источник изображения: topwar.ru

Доставка американской военной техники в Нидерланды

Одновременно странами Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург) был создан единый логистический центр, объединяющий военно-транспортные возможности трёх стран.

Это напрямую поспособствует выполнению главной задачи – защите собственной территории и территории союзников

- указали в МО.

Источник изображения: topwar.ru

Закупленные МО Нидерландов платформы

Участвовать в боевых действиях в интересах альянса призвано соединение сухопутных войск OOCL численностью в 5 тыс. чел., которое предназначено «для развёртывания голландских солдат в любой точке мира».

Угроза войны со стороны России реальна. Нет ничего невероятного в том, что государство-член НАТО подвергнется нападению. Как союзник по альянсу, Нидерланды должны взять в этом случае на себя ответственность. И мы должны быть готовы

- заявила командир OOCL Николь де Вольф-Фабрициус.

По её словам, в текущем году НАТО провело крупнейшие за последние 30 лет учения «Стойкий защитник», в которых приняли участие 90 тыс. военных со всей Европы. В ходе этих манёвров Нидерланды показали, что они «хороши в решениях в области логистики».

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