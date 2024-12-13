Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонных технологий

ЦАМТО, 12 декабря. Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборудования военного назначения и технологий.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил МИД Японии.

"Между правительством Японии и правительством Монголии подписано соглашение о передаче оборудования военного назначения и технологий. Соглашение вступит в силу по мере завершения необходимых процедур между правительствами двух стран. Соглашение устанавливает юридические рамки для правительств Японии и Монголии в отношении обращения с оборудованием военного назначения и технологиями, которые будут передаваться между двумя правительствами для осуществления проектов, которые будут определяться совместно, включая те, которые будут вносить вклад в дело мира и стабильности", – говорится в документе МИД.

Подобные соглашения у Японии существуют с 16 странами: США, Великобританией, Индией, Филиппинами, ОАЭ и другими. Соглашение подразумевает защиту секретной информации, а также условие, что вооружения не могут быть переданы третьей стране без согласия контрагента соглашения.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 ф.г. (заканчивается 31 марта 2025 г.) Япония намерена поставить по линии OSA (Official Security Assistance) – государственной помощи по укреплению безопасности 4 странам – Монголии, Филиппинам, Индонезии и Джибути помощь в размере 5 млрд. иен (33 млн. долл.). Рассматривается предоставление Филиппинам береговых РЛС, Монголии – оборудования для управления воздушным движением, Индонезии и Джибути – кораблей и другого оборудования, связанного с безопасностью на море.

В 2023 финансовом году аналогичная помощь была оказана Филиппинам, Малайзии, Бангладеш, Фиджи, отмечает "РИА Новости".