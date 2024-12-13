Войти
ЦАМТО

Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонных технологий

264
0
0
Почетный караул сил самообороны Японии. Архивное фото
Почетный караул сил самообороны Японии. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Eugene Hoshiko

ЦАМТО, 12 декабря. Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборудования военного назначения и технологий.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил МИД Японии.

"Между правительством Японии и правительством Монголии подписано соглашение о передаче оборудования военного назначения и технологий. Соглашение вступит в силу по мере завершения необходимых процедур между правительствами двух стран. Соглашение устанавливает юридические рамки для правительств Японии и Монголии в отношении обращения с оборудованием военного назначения и технологиями, которые будут передаваться между двумя правительствами для осуществления проектов, которые будут определяться совместно, включая те, которые будут вносить вклад в дело мира и стабильности", – говорится в документе МИД.

Подобные соглашения у Японии существуют с 16 странами: США, Великобританией, Индией, Филиппинами, ОАЭ и другими. Соглашение подразумевает защиту секретной информации, а также условие, что вооружения не могут быть переданы третьей стране без согласия контрагента соглашения.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 ф.г. (заканчивается 31 марта 2025 г.) Япония намерена поставить по линии OSA (Official Security Assistance) – государственной помощи по укреплению безопасности 4 странам – Монголии, Филиппинам, Индонезии и Джибути помощь в размере 5 млрд. иен (33 млн. долл.). Рассматривается предоставление Филиппинам береговых РЛС, Монголии – оборудования для управления воздушным движением, Индонезии и Джибути – кораблей и другого оборудования, связанного с безопасностью на море.

В 2023 финансовом году аналогичная помощь была оказана Филиппинам, Малайзии, Бангладеш, Фиджи, отмечает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Великобритания
Джибути
Индия
Индонезия
Малайзия
Монголия
ОАЭ
США
Филиппины
Япония
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 09:51
  • 6390
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.12 09:25
  • 8486
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.12 08:55
  • 3
Зеленский выступил за гарантии безопасности на встрече с Трампом (Reuters, Великобритания)
  • 13.12 08:46
  • 2
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 13.12 05:25
  • 31
Уроки Сирии
  • 12.12 13:14
  • 1
ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS
  • 12.12 12:55
  • 0
Запад: ставка на Беларусь
  • 12.12 11:50
  • 2
"Хезболла" заявила, что будет поддерживать Сирию при новой власти
  • 12.12 08:47
  • 4
Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России
  • 12.12 04:21
  • 1
Ответ на "Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)"
  • 12.12 02:19
  • 0
Чем плох Abrams (хоть M1A1, хоть M1A2xyz) для ВСУ в ходе СВО
  • 12.12 01:45
  • 0
О танках вообще.
  • 11.12 17:46
  • 1
Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)
  • 11.12 16:52
  • 1
Российский истребитель Су-57 продолжает доказывать свою эффективность (The National Interest, США)
  • 11.12 11:42
  • 1
Морской бой XXI века: Су-30 и Ми-8 громят вражеские БЭКи с пулеметами