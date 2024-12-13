Фицо: Запад хотел использовать конфликт на Украине для ослабления РФ

При этом санкционная политика против России провалилась, отметил премьер-министр Словакии

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 декабря. /ТАСС/. Запад хотел использовать конфликт на Украине для ослабления России, однако его санкционная политика провалилась. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, находящийся с официальным визитом в столице Бразилии.

"Запад решил, что воспользуется этим конфликтом для ослабления России, [были] введены санкции. На Украину идут миллиарды евро и долларов, много гуманитарной помощи, потоки вооружений. Каков результат? - задался вопросом Фицо в интервью газете Folha de S.Paulo. - Российские [военные] завоевывают все больше территории, санкции не работают, а Украина уже не может вести переговоры с крепких позиций".