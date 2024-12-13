Войти
Lenta.ru

На российском спутнике размером со спичечный коробок развернут панель управления серверами

281
0
0
Кадр: RUVDS / Youtube
Кадр: RUVDS / Youtube.

На российском спутнике RuVDS развернут панель управления виртуальными серверами

На втором российском спутнике компании RuVDS, по своим размерам сопоставимым со спичечным коробком, впервые развернут панель управления виртуальными серверами фирмы Ispmanager. Об этом ТАСС сообщили в RuVDS.

Запуск космического аппарата, выполненного на базе пикоспутника Trisat массой не более 0,5 килограмма, запланирован на конец 2024-го — начало 2025-го.

«Разработчики подготовили специальную версию продукта, адаптированную под оборудование, установленное на космическом аппарате. Таким образом, Ispmanager станет первой панелью управления, запущенной в космосе», — заявили в компании.

Гендиректор RuVDS Никита Цаплин заметил, что в рамках проекта удастся реализовать все поставленные задачи. Глава Ispmanager Федор Богомолов добавил, что запуск панелей стал вызовом для компании.

Первый спутник-сервер RuVDS, по своим размерам сопоставимый со спичечным коробком, был запущен на околоземную орбиту ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», стартовавшей космодрома Восточный в июне 2023 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Фрегат РБ
Проекты
Союз-2 РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 09:51
  • 6390
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.12 09:25
  • 8486
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.12 08:55
  • 3
Зеленский выступил за гарантии безопасности на встрече с Трампом (Reuters, Великобритания)
  • 13.12 08:46
  • 2
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 13.12 05:25
  • 31
Уроки Сирии
  • 12.12 13:14
  • 1
ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS
  • 12.12 12:55
  • 0
Запад: ставка на Беларусь
  • 12.12 11:50
  • 2
"Хезболла" заявила, что будет поддерживать Сирию при новой власти
  • 12.12 08:47
  • 4
Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России
  • 12.12 04:21
  • 1
Ответ на "Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)"
  • 12.12 02:19
  • 0
Чем плох Abrams (хоть M1A1, хоть M1A2xyz) для ВСУ в ходе СВО
  • 12.12 01:45
  • 0
О танках вообще.
  • 11.12 17:46
  • 1
Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)
  • 11.12 16:52
  • 1
Российский истребитель Су-57 продолжает доказывать свою эффективность (The National Interest, США)
  • 11.12 11:42
  • 1
Морской бой XXI века: Су-30 и Ми-8 громят вражеские БЭКи с пулеметами