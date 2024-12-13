Во Франции заявили о прекращении постоянного военного присутствия в Чаде

ЦАМТО, 12 декабря. Постоянное военное присутствие Франции в Республике Чад больше не соответствует интересам обеих сторон, заявили "РИА Новости" в Главном штабе вооруженных сил Франции.

Ранее Главштаб Франции заявил о вылете двух истребителей Mirage из Чада после того, как африканская страна потребовала вывода французского воинского контингента.

"Вывод истребительского потенциала – это первый шаг. Экипажи и механики первыми возвращаются во Францию. Этот первый этап знаменует собой окончание нашего постоянного военного присутствия, которое больше не отвечает интересам каждой из сторон", – сообщили в Главштабе.