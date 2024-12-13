Фицо считает, Украина потеряет треть своей территории

Премьер-министр Словакии отметил, что Киев так и не дождется приглашения в НАТО от США и союзников

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 декабря. /ТАСС/. Украина потеряет треть своей территории в результате конфликта с РФ, однако так и не дождется приглашения в НАТО от США и их союзников. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Я думаю, что Украина потеряет треть своей территории, но ей будут предложены гарантии безопасности, например, присутствие иностранных войск. Если это будет считаться счастьем для Украины, о котором все говорят, то я считают, что украинцев предадут", - сказал он в интервью газете Folha de S.Paulo.

По словам Фицо, решением конфликта на Украине может быть только прекращение огня и начало переговорного процесса. "Украина <...> позволила втянуть себя в такую историю, которая не может хорошо закончиться для страны. Она потеряет территорию и не будет приглашена в НАТО".