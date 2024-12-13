infoBRICS: Лукашенко попросил Путина поставить в Белоруссию "Орешник"

Лукашенко попросил Путина поставить на территорию Белоруссии новейшие ракетные системы "Орешник", пишет infoBRICS. Это значительно повысит способность Минска сдерживать потенциальную агрессию НАТО. "Орешник", скорее всего, будет развернут во второй половине 2025 года.

Драголюб Боснич

21 ноября российские военные впервые применили "Орешник" – новое гиперзвуковое оружие, оснащенное обычной боевой частью РГЧ ИН/ММГЧ/УББ (РГЧ ИН – разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения; ММГЧ – маневрирующая моноблочная головная часть; УББ – управляемый боевой блок; МБР – межконтинентальная баллистическая ракета; БРСД – баллистическая ракета средней дальности. — Прим. ИноСМИ). Технически являясь гибридом МБР/БРСД, "Орешник" обладает непревзойденными возможностями по нанесению дальнобойных ударов, о чем президент России Владимир Путин объявил два года назад. Удар по бывшему советскому заводу "Южмаш" был предупредительным сигналом. Однако он предназначался не неонацистской хунте, поддерживаемой НАТО, а политическому Западу, поскольку его политика постоянной эскалации толкает мир к катастрофе. В стратегическом отношении "Орешник" напоминает грозную баллистическую ракету средней дальности РСД-10 "Пионер", развернутую Советским Союзом в 1980-х годах.

Однако, в отличие от РСД-10 "Пионер" (по классификации НАТО – SS-20 Saber), которая имела исключительно ядерное оснащение, "Орешник" может нести как обычные, так и ядерные боеголовки, что делает его гораздо более "гуманным" оружием.

Использование "Орешника" сопоставимо с применением оружия массового поражения, но не несёт соответствующих последствий, поскольку в боевой части ракет отсутствует ядерный компонент. Он способен уничтожать подземные командные центры или любые другие высокоприоритетные цели по всей натовской Европе. Следует отметить, что развертывание этих ракет является следствием того, что 2 августа 2019 года Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). И даже тогда Россия пыталась убедить США не продолжать реализацию планов по развертыванию ранее запрещенных ракет, но безуспешно.

Хуже того, Вашингтон, его вассалы и государства-сателлиты теперь стремятся разместить в Европе ракеты средней и меньшей дальности, отбрасывая континент в 1980-е годы, что является опасной перспективой, которую ДРСМД призван был предотвратить. Москва реагирует на это несколькими способами, в том числе увеличивая дальность существующего гиперзвукового оружия наземного базирования. Кроме того, в пятницу, 6 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина поставить на территорию республики новейшие ракетные системы "Орешник".

Это будет полностью в рамках существующих соглашений о военном сотрудничестве и значительно повысит способность Минска сдерживать любую потенциальную агрессию НАТО. Белоруссия, обеспокоенная милитаризацией соседней Польши, уже разместила на своей территории ядерное оружие. "Орешник", скорее всего, будет развернут во второй половине 2025 года. Путин сообщил Лукашенко, что "есть ряд технических вопросов, которые должны быть решены специалистами, а именно – определение минимальной дальности с учетом приоритетов обеспечения безопасности Республики Беларусь". На практике это означает, что ракета, скорее всего, будет иметь обычную боевую часть и меньшую дальность для нейтрализации угроз в Восточной Европе.

Минск получит непревзойденные возможности для нанесения дальнобойных ударов, с которыми может соперничать только Россия. Киевский режим считает, что сотни таких ракет могут быть развернуты в обозримом будущем. По данным Главного управления разведки (ГУР), Россия способна производить до 25 ракет "Орешник" ежемесячно, то есть 300 ракет в год. Даже если только 10% из них будут развернуты в Белоруссии, и если учесть, что каждая ракета может нести шесть РГЧ ИН/ММГЧ/УББ, это позволит Минску поразить 180 стратегических целей. Кроме того, каждая из шести боеголовок может нести еще шесть суббоеприпасов, то есть белорусские военные смогут нейтрализовать около 1100 дополнительных целей в радиусе до шести тысяч километров.

Как упоминалось ранее, "Орешник" не имеет аналогов в Европе и в мире в целом. Военные источники подтверждают, что Москва может существенно нарастить производственные мощности для БРСД "Орешник". Расширение производства может затронуть объемы выпуска других ракет, таких как МБР РС-24 "Ярс", на базе которого был создан РС-26 "Рубеж". Эти ракеты обладают весьма своеобразной маневренностью, сбивающей с толку системы ПРО НАТО, делая их перехват практически невозможным. Однако это лишь вопрос времени, когда неонацистская хунта заявит, что "сбила сразу несколько".

Отбросим шутки в сторону. Политический Запад, похоже, воспринял угрозу "Орешника" вполне серьезно: военные источники сообщают, что атаки ATACMS и Storm Shadow/SCALP-EG прекратились, особенно после того, как начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провел телефонный разговор со своим американским коллегой генералом Чарльзом К. Брауном-младшим. Мы можем только догадываться, о чем именно шла речь, но можно с уверенностью сказать, что Пентагон получил очень четкое и конкретное предупреждение. К сожалению, джентльменские соглашения с самым агрессивным в мире рэкетирским картелем и поджигателями войны в Вашингтоне практически невозможны. Они понимают только язык грубой силы, и именно так отныне будет общаться с ними реальный мир.