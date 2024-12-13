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Военное обозрение

Западная пресса: новый американский ударный комплекс Dark Eagle способен «бросить вызов» российскому ЗРК С-500

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Источник изображения: topwar.ru

Пентагон планирует в скором времени завершить разработку нового ударного комплекса LRHW Dark Eagle («Тёмный орёл»).

Данная система представляет собой двухступенчатую баллистическую ракету, состоящую из носителя и планирующей гиперзвуковой боеголовки (C-HGB), которая, как утверждают в Пентагоне, способна развивать скорость до 5 Махов. Первые её прототипы были переданы в войска в 2021 году.

Армия США планирует достичь полной боевой готовности системы в течение одного-двух лет

- отметили в военном ведомстве, хотя следует учесть, что эти сроки уже ранее переносились.

Ожидается, что первый комплекс Dark Eagle будет размещен в Германии в позиционном районе ПРО, что указывает на стремление командования США максимально обезопасить новую систему от возможных российских воздушных атак.

Dark Eagle способна бросить вызов продвинутым российским ЗРК С-300В4, С-400 и С-500, которые могут не справиться с быстрой и маневрирующей гиперзвуковой боеголовкой

- отмечается в издании Army Recognition.

Как указывается в западной прессе, на больших высотах, в частности выше 80 км, единственной системой, способной перехватить боеголовку C-HGB, является противоракетный комплекс 53Т6М российской системы ПРО А-235.

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Страны
Германия
США
Продукция
А-235
ПРС-1М
С-300
С-300В
С-400 Триумф
С-500
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ГЗЛА
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