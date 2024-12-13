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На Западе оценили эффективность дроби против дронов

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Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters
Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters.

Hexagon Ammunition: дробь эффективна при стрельбе по коммерческим квадрокоптерам

Охотничьи ружья, которые используют в зоне специальной военной операции (СВО), эффективны против коммерческих дронов. Возможности патронов с дробью оценил эксперт по баллистике западной компании Hexagon Ammunition (входит в Beretta Holding), передает Defense News.

Он отметил, что спортивные патроны 12-го калибра могут поражать коммерческие квадрокоптеры, вроде китайских DJI, корпус которых сделан из тонкого пластика. При этом FPV-дроны могут стать более сложной целью.

«В отличие от этого, дроны с видом от первого лица, как правило, имеют толстую раму из углеродного волокна и более мягкие пластиковые пропеллеры, более устойчивые к ударам, что отражает их наследие как машин, предназначенных для скоростных гонок», — пишет издание.

По словам эксперта Пола Брэдли, спортивные патроны, как правило, не могут нанести серьезного урона подобным аппаратам.

В сентябре боец спецназа «Ахмат» с позывным Пират рассказал, что специализированные антидроновые патроны хорошо показали себя против беспилотников. Эти боеприпасы содержат свинцовые сегменты, соединенные кевларовой нитью.

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  • В новости упоминаются
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Bradley
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