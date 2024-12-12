Путин назвал "Орешник" заменой ядерному оружию. В США нашли способ его перехватить

NI: шанс перехватить ракету «Орешник» есть только у американского ПРО THAAD

Запуск гиперзвуковой ракеты «Орешник» показал, что у России появилось оружие, сравнимое с ядерным по эффективности поражения целей. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин. В западных странах ищут возможности обезопасить себя от «Орешника» и рассказали о системе, у которой есть хотя бы «небольшой шанс» перехватить его. При этом в Пентагоне уверены, что стратегического влияния на украинский конфликт новая российская ракета не окажет.

Если в российском арсенале будет достаточно систем вооружений типа «Орешник», необходимость в применении ядерного оружия может и не возникнуть. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Если разобраться, то достаточное количество этих современных систем оружия ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия. Поэтому мы ведем себя достаточно аккуратно по всем направлениям, я бы сказал, даже сдержанно. Но там, где нужно, проявляем необходимую волю», - сказал Путин.

В том же контексте президент прокомментировал недавнее обновление ядерной доктрины - по его словам, Россия не ужесточает ее, а совершенствует.

Есть ли способ перехватить "Орешник"?

При этом американские власти считают, что российский «Орешник» не окажет серьезного влияния на конфликт на Украине. Об этом заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. По ее словам, Пентагон «не видит стратегических изменений» после поражения гиперзвуковой ракетой цехов «Южмаша», но «тщательно изучает» все высказывания президента РФ Владимира Путина на ядерную тематику.

В этот же день американские специалисты оспорили слова президента России о невозможности перехвата "Орешника". 10 декабря журнал The National Interest выпустил по этому поводу обзорную статью. В ней говорится, что «небольшой шанс» перехватить российское гиперзвуковое оружие все-таки есть. Но только у находящегося на вооружении США комплекса противоракетной обороны THAAD.

Батарея THAAD включает в себя шесть пусковых установок с восемью ракетами в каждой, а также радиолокационную систему с оборудованием управления и связи. Для их работы в боевых условиях требуется около сотни солдат.

THAAD способна перехватывать ракеты на расстоянии 200 км, причем не только в верхних слоях атмосферы, но и, в редких случаях, за пределами атмосферы.

В распоряжении США в настоящий момент всего семь таких батарей, что, как указано в статье, критически мало для защиты страны в случае нападения на нее. По словам автора обзора, военного аналитика Брэндона Вейхерта, поставка подобных систем на Украину с точки зрения безопасности США невозможна из-за риска попадания системы в руки российских военных.

При этом система THAAD "не гарантирует, что остановит это радикально новое российское гиперзвуковое оружие", заявил Вейхерт.

Впервые о применении ракетной системы «Орешник» стало известно 21 ноября после того, как Россия нанесла ей удар по машиностроительному заводу «Южмаш» в украинском городе Днепр. Это стало ответом на атаки российской территории крылатыми ракетами ATACMS и Storm Shadow. Путин тогда выступил по этому поводу со специальным обращением и пояснил, что современные системы противоракетной обороны, в том числе американские, ракеты подобного типа перехватывать не могут.

По его словам, запуск «Орешника» в безъядерном исполнении стал испытанием ракетной системы в боевых условиях в ответ на агрессивные действия стран НАТО. Скорость боевых блоков «Орешника» на спуске достигает 10 Махов, что примерно равно 2,5-3 км/с.

«Мощный удар - как метеорит падает . Поражение от «Орешника» очень серьезное, поражаются объекты на глубине трех-четырех укрепленных этажей вниз», - сказал президент.

К настоящему времени этот запуск остается единственным, хотя, по словам Путина, у России есть запас таких ракет, а их серийное производство уже ведется.

Александр Гирлин