Алиханов: в РФ создадут линейку авиадвигателей семейства П-35

Целая линейка двигателей семейства ПД-35 под перспективные широкофюзеляжные транспортные самолеты будет создаваться в России, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24".

"ПД-35 – это перспективный двигатель. Тяжелый, с большой тягой. Будем создавать целую линейку двигателей одного семейства ПД-35. Этот двигатель нужен и под наши перспективные транспортные самолеты, и под широкий фюзеляж, который, конечно, такой огромной стране, как Россия, необходим", – сказал министр.

Он отметил, что первая задача – это среднемагистральные самолеты.

"Первая задача – это среднемагистральные самолеты, это Superjet и МС-21. Но, конечно, в перспективе, вот сейчас обсуждается, будут ли это новые доработанные МС, просто более удлиненные версии либо какие-то другие самолеты. Но для таких самолетов нужны будут новые двигатели с гораздо более серьезной тягой. То есть это как раз ПД-35", – добавил Алиханов.

По словам главы Минпромторга, необходим целый ряд научных работ, которые, в первую очередь, связаны с материалами для изготовления такого двигателя. Предстоит долгая работа, средства на которую уже частично заложены в проекте бюджета.