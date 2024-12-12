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ТАСС

В Польше заявили, что условия для передачи МиГ-29 Украине еще не выполнены

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МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: belvpo.com

Нам необходима полная программа поддержки, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Условия для того, чтобы Польша передала Украине истребители МиГ-29, еще не выполнены, союзники по НАТО пока не предоставили Варшаве все то, что она просила. Об этом сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью агентству Reuters.

"Условие, которое даст польскому государству возможность для обеспечения абсолютной безопасности, еще не выполнено. Нам необходима полная программа поддержки", - заявил министр. По его словам, несмотря на помощь некоторых стран, например, Норвегии, в защите польского неба, польские власти ожидают большего от своих союзников по НАТО и говорят им об этом.

4 декабря Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава не планирует включать истребители МиГ-29 в уже готовящиеся для передачи Киеву пакеты военной помощи. В то же время, глава МИД республики Радослав Сикорский в тот же день рассказал об интенсивных переговорах с НАТО по этому вопросу.

8 июля в офисе Владимира Зеленского сообщили, что, в соответствии с подписанным в тот же день соглашением о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, польские власти обязываются рассмотреть возможность передать Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (примерно 14 истребителей). Польский премьер Дональд Туск тогда же предупредил Зеленского, что Варшава не сможет передать эти самолеты без помощи союзников по НАТО. 

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