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ТАСС

Эксперт: Украине будет трудно произвести собственные баллистические ракеты

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Запуск баллистической ракеты
Запуск баллистической ракеты.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Казак

Такие заводы моментально станут объектом поражения для ВС РФ, заявил специалист лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Сидхарт Каушал

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Украине будет проблематично произвести в большом количестве собственные баллистические ракеты, учитывая, что такие заводы моментально станут объектом поражения для ВС РФ. Об этом заявил эксперт лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Сидхарт Каушал.

"Объекты, производящие двигатели на твердом топливе или размещающие планетарные смесители, будут подвергаться постоянным атакам со стороны России, - сказал он в интервью газете The Times. - Будет трудно произвести баллистические ракеты малой или средней дальности в масштабе, необходимом для того, чтобы они стали полезным обычным оружием".

В августе Владимир Зеленский утверждал, что Украина провела первые испытания собственной баллистической ракеты. Позднее советник его офиса Михаил Подоляк заявил, что дальность полета этой ракеты может достигать 600-700 км. В октябре он сообщил о ее первых летных испытаниях.

Как отмечал в связи с этим посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, Украина без западной помощи не смогла бы произвести такую ракету, так как в ведении украинского конструкторского бюро "Южное" никогда не было полного цикла создания такого оружия. 

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Россия
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