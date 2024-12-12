Блинкен: вывод войск США из Афганистана высвободил ресурсы для Украины

У госсекретаря также уточнили, считает ли он, что существует связь между выводом американских войск из Афганистана и началом СВО

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Вывод американских военнослужащих из Афганистана в 2021 году позволил США высвободить ресурсы для таких проблем, как ситуация на Украине. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

Его спросили, что получил Вашингтон от вывода войск из Афганистана. "Мы получили возможность переориентироваться и перенаправить наши ресурсы на решение текущих проблем, от российской агрессии против Украины до многочисленных вызовов со стороны Китая и многих других проблем по всему миру. Мы смогли высвободить ресурсы, сосредоточиться, освободить время", - сказал глава американской дипломатии.

У Блинкена уточнили, считает ли он, что существует связь между выводом американских войск из Афганистана и началом РФ СВО. "Нет. Напротив, я думаю, что наши противники, включая Россию, были бы рады, если бы мы активизировали усилия и застряли в Афганистане еще на 20 лет", - ответил госсекретарь.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года афганский президент Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Последние американские военнослужащие покинули Афганистан к началу сентября 2021 года.