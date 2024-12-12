Министр финансов Украины Марченко: "У нас достаточно средств и оружия, чтобы противостоять России хотя бы до середины 2025 года" (El País, Испания)

Глава Минфина Украины Марченко: прекращение помощи от США станет проблемой

Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что возможное прекращение "поддержки" со стороны США будет проблемой для Киева, он заявил об этом в интервью El País. По его словам, имеющихся ресурсов хватит только на несколько месяцев боевых действий.

Андреа Рицци (Andrea Rizzi) — корреспондент EL PAÍS по международным вопросам и автор субботней колонки, посвященной европейским проблемам. Ранее работал главным редактором рубрики Internacional и заместителем редактора рубрики Opinión в этой газете. Имеет диплом юриста (университет Сапиенца, Рим), степень магистра журналистики (UAM/EL PAÍS, Мадрид) и степень магистра права ЕС (IEE/ULB, Брюссель).

Приход к власти Дональда Трампа обещает стать настоящей геополитической встряской. Все пытаются угадать, какие изменения произойдут, повлиять на них и подготовиться к последствиям. Внимательнее всех за планами Вашингтона следит Украина, ведь от них зависит ее будущее. 43-летний министр финансов Украины Сергей Марченко, занимающий эту должность с 2020 года, поделился своими взглядами на состояние конфликта и перспективы на ближайший год в интервью на конференции Grand Continent Summit, организованной одноименным общеевропейским журналом на прошлой неделе в Сен-Венсане (Валле-д’Аоста, Италия). Министр выразил уверенность в том, что у Украины "достаточно средств и оружия, чтобы продержаться как минимум до первой половины 2025 года", даже если помощь Вашингтона прекратится.

Андреа Рицци: Что произойдет, если США прекратят оказывать помощь Украине? У Джо Байдена заканчивается последний пакет, одобренный Конгрессом, и трудно поверить, что Трамп будет просить одобрить новый. Насколько серьезным вызовом это станет для вашей армии? Может ли это привести к краху?

Сергей Марченко: Давайте рассмотрим этот вопрос с нескольких сторон. Во-первых, является ли это проблемой? Да, это может быть проблемой. Вызов ли это? Да. Что мы можем сделать, чтобы ответить на этот вызов? У нас должен быть план по созданию необходимых условий для сотрудничества с новой администрацией. В интересах Украины построить отношения, основанные на доверии и сотрудничестве. Я думаю, что это должно быть приоритетной стратегией как для Украины, так и для Европы. Мы хотим выстроить хорошие отношения. Конечно, все может измениться. Чтобы преодолеть этот период неопределенности, мы должны правильно использовать время и вести переговоры с новой администрацией. Это стратегия номер один.

— А номер два?

Сергей Марченко: Нам нужно время, чтобы противостоять российской агрессии, пока мы ведем переговоры с нашими американскими коллегами. Я считаю, что у нас достаточно ресурсов, оружия, ракет и боеприпасов, чтобы противостоять России хотя бы до середины 2025 года. Мы выделим достаточно средств из бюджета для закупки боеприпасов и необходимого военного снаряжения в 2025 году. Сейчас мы получаем необходимое оружие от США. Это означает, что, по крайней мере, в первой половине года и далее, мы будем хорошо оснащены, чтобы противостоять агрессии. Украина должна использовать это время очень разумно и провести необходимые переговоры с нашими главными союзниками в США.

— Президент Зеленский заявил, что он надеется и ожидает, что 2025 год станет годом справедливого мира, достигнутого путем переговоров. Как представляет себе мир ваше правительство в нынешних условиях? Каковы гарантии прочного мира, если не произойдет вхождение в состав НАТО?

Сергей Марченко: Это хороший вопрос. Любые гарантии безопасности для Украины должны быть значимыми и актуальными, основанными на каких-то конкретных положениях. Уже был Будапештский меморандум, и он оказался бесполезным с точки зрения безопасности Украины. Должны быть очень четкие гарантии безопасности, и на данный момент я не могу представить их без НАТО. Это невозможно. Альтернатива таким гарантиям — современная и сильная украинская армия. Это единственный способ выжить для нас. Украине нужны силы, чтобы противостоять российской агрессии еще день, год или несколько лет. Содержать такую сильную армию только за счет собственных ресурсов невозможно. Сейчас мы тратим на военную кампанию более 26% ВВП. Конечно, это из-за того, что мы находимся в разгаре войны, но мы понесли много потерь. Нам нужно пополнять военную технику. После полномасштабной войны ее потребуется очень много, чтобы Россия отказалась даже от мыслей о возможной агрессии против Украины. Чтобы иметь такую сильную армию, нам нужны гарантированные поставки необходимого вооружения, доступ к ракетам и современным системам ПВО для защиты нашей страны, так как в будущем возможны атаки на нашу инфраструктуру со стороны России. Я говорю со своей позиции министра финансов. Я не участвую в обсуждениях на высоком уровне, связанных с этим вопросом. В любом случае, у Украины должна быть сильная армия, способная противостоять агрессии и удержать Путина от нового нападения.

— В последние месяцы Россия добивается успехов в наземных боевых действиях. Насколько серьезна ситуация на линии фронта?

Сергей Марченко: В 2023 году ожидалось, что если Украина получит необходимое вооружение и подготовит новые бригады, то это поможет вытеснить российские войска с нашей территории. Это было общим ожиданием 2023 года, и наши вооруженные силы начали контрнаступление. Но мы понимали, что его невозможно осуществить, используя традиционную тактику на территориях, покрытых минными полями и бетонными оборонительными укреплениями типа "зубы дракона". Если бы мы попытались действовать таким образом, то количество человеческих потерь было бы настолько огромным, что это вызвало бы сомнения в целесообразности такого наступления. Для освобождения наших территорий необходимо применять современные и инновационные военные и дипломатические решения. Именно поэтому Украина решила осуществить наступление не в традиционной манере. Мы попытались сохранить способность к самообороне. С конца 2023 года и на протяжении всего 2024 года нашим основным приоритетом будет оборона. В ноябре Россия понесла рекордные потери в живой силе, однако русские все еще пытаются медленно продвигаться вперед. Мы делаем все возможное, чтобы остановить их. Украинское правительство тратит значительную часть своего бюджета на строительство укреплений. В 2024 году на это будет выделено около 1 миллиарда долларов США.

— Каковы важные особенности нынешних военных действий?

Сергей Марченко: Нынешние военные действия отличаются от прошлогодних. Использование беспилотников имеет множество преимуществ. План правительства на 2024 год — произвести более миллиона беспилотников на территории Украины. Современная война имеет два ключевых аспекта: технологическая база и люди, воюющие с использованием этих технологий. Это новый тип войны, и мы пытаемся объединить различные производственные мощности. Главным требованием нашего Министерства обороны к Министерству финансов на данный момент является выделение дополнительных средств для закупки необходимых беспилотников. Беспилотники — это для них сейчас основной запрос.

— Как бы вы описали настроения среди населения? Опросы показывают, что отношение к перспективе переговоров меняется.

Сергей Марченко: Прошло почти три года с момента начала полномасштабной агрессии России против Украины. Ситуация непростая. Каждый день украинцы ожидают очередной атаки беспилотников или ракет. В ноябре на Украину было совершено почти 3000 атак беспилотников. Это самое большое количество за весь период конфликта. Ощущения усталости, разочарования и отчаяния в такой ситуации естественны, ведь люди — не роботы, но даже если мы устали, это не значит, что мы готовы сдаться. Нет, мы не готовы принять никакие несправедливые условия мира для Украины.