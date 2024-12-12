"Воспользоваться хаосом и неразберихой": захватит ли Израиль Сирию?

Полковник Ходаренок: Израиль ограничится захватом Голанских высот в Сирии

Армия обороны Израиля опровергла информацию о своем продвижении к Дамаску, заявив, что войска остаются в демилитаризованной зоне. Ранее СМИ сообщали, что израильские танки выдвинулись за пределы буферной зоны на Голанских высотах и заняли позиции в 20 км от сирийской столицы. Кроме того, после падения режима Башара Асада ВВС Израиля атаковали более 200 сирийских объектов. Как еврейское государство сможет воспользоваться ситуацией в Сирии и будет ли ЦАХАЛ брать Дамаск - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что военная техника Армии обороны Израиля была замечена примерно в 20 километрах от Дамаска: по данным канала, израильские танки вышли за пределы буферной зоны Голанских высот, прошли через город Кунейтра и находятся на окраине сирийской столицы. При этом в ЦАХАЛ впоследствии эту информацию опровергли.

"Заявления о продвижении армии Израиля в сторону Дамаска или наоборот не соответствуют действительности. Вооруженные силы находятся в демилитаризованной зоне на оборонительных позициях близь границы с целью защиты израильских границ", - заявил арабоязычный представитель израильской армии Авихай Эдри в соцсети X (цитата по РИА Новости).

При этом Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля после падения режима Башара Асада нанесли ракетно-бомбовые удары более чем по 250 объектам и целям на территории Сирии. Радио «Галей ЦАХАЛ» характеризует эти налеты как крупнейшую воздушную операцию в истории ВВС Израиля. В основном под удар попали боевые самолеты и вертолеты авиации и авиационные средства поражения. Цель бомбардировок и ракетных обстрелов ВВС Израиля в целом понятна - еще неизвестно, как повстанческие формирования воспользуются военно-воздушным наследством Асада. А нет самолетов и вертолетов - нет и проблемы.

Также Израиль нанес удары по порту и военным объектам в провинции Латакия в Сирии. По данным ТАСС, ущерб был нанесен той части порта, где оставались Военно-морские силы сирийской армии. Как сообщила американская The Wall Street Journal, в результате атаки были уничтожены военные корабли сирийской армии, на бортах которых находились десятки ракет класса «море-море».

При чем тут Голанские высоты?

Теперь разберемся, что такое буферная зона и при чем тут Голанские высоты. Голаны - это горное плато вулканического происхождения площадью 1,8 тыс. кв. км, расположенное на юге Сирии и севере Израиля. На западе оно ограничено озером Кинерет и долиной Хула, на юге - рекой Ярмук, на севере - горой Хермон, а на востоке - сухим руслом Вади Раккад, которое в сезон заполняется водой.

Большая часть Голанских высот находится на высоте более тысячи метров над уровнем моря. К примеру, с горы Хермон (отм. 2 236 м) прекрасно, как на ладони, виден Дамаск. Кроме того, Голанские высоты служат для Израиля важным источником питьевой воды - с них поступает до трети всей воды, потребляемой еврейским государством. Вода и национальная безопасность страны - вот главные причины, по которым Израиль никогда и никому не отдаст Голанские высоты и будет биться за них до последней капли крови.

В 1967 году во время Шестидневной войны Израиль захватил более двух третей территории Голанских высот. В 1974 году было подписано соглашение о разъединении сил сторон, которое предусматривало создание демилитаризованной зоны вдоль линии разделения и нахождение там миротворцев ООН. В декабре 1981 года Кнессет Израиля принял "Закон о Голанских высотах", где в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над захваченной территорией.

До последнего времени Голанские высоты были разделены на три части: территорию, подконтрольную сирийским властям, земли, оккупированные Израилем, и район размещения Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (участок протяженностью более 75 км и шириной от 200 м до 10 км, именно его и называют буферной зоной). По обеим сторонам от зоны разъединения находились районы ограничения, в которых Израиль и Сирия должны были придерживаться установленного лимита в численности вооруженных сил и вооружений.

Теперь все это уже, похоже, в прошлом.

Поскольку режим Башара Асада пал и Сирия как государство на данный момент просто не существует, Израиль решил воспользоваться периодом хаоса и неразберихи на сирийской территории и прибрать по сути дела ничейные сегодня территории к своим рукам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что Голанские высоты навсегда останутся под израильским контролем. По его словам, это гарантирует безопасность и суверенитет Израиля.

Пойдет ли Израиль дальше?

По всей видимости, в обозримый исторический период Сирии не удастся вернуть эту территорию. Пройдут еще долгие годы, пока вместо рухнувшего режима Башара Асада на территории Сирии образуется дееспособное и устоявшееся государство с современными и боеспособными вооруженными силами.

Возникает вопрос - пойдет ли Армии обороны Израиля дальше? И нет ли у них планов захватить Дамаск или же откусить гораздо больший участок территории Сирии? Скорее всего, ЦАХАЛ на данном этапе ограничится захватом территории Голанских высот в полном объеме и предпримет все возможные меры по фортификационному оборудованию местности, превратив высоты в мощный укрепленный район.

Широкомасштабный вооруженный конфликт между повстанческими формированиями и Армией обороны Израиля на данном этапе развития обстановки маловероятен. В крайнем случае дело ограничится незначительными перестрелками. К тому же в памяти всех бойцов сирийской оппозиции еще очень свежи впечатления о разгромленном Израилем движении "Хезболла".

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок