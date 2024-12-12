«Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе.

Эксперты оценили перспективы размещения ядерного оружия и «Орешника» в Белоруссии

Александр Лукашенко заявил о «трех десятках» площадок для размещения «Орешника» и «не одном десятке» ядерных ракет, которые прибыли в Белоруссию из России. Чем обусловлено подобное насыщение республики сверхмощным оружием, каким будет порядок его использования и что это означает для баланса сил в Европе?

Для возможного размещения российского ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии есть "три десятка" площадок, которые сохранились со времен размещения советских стратегических ядерных ракет, сообщил во вторник президент республики Александр Лукашенко по итогам рабочей поездки в Борисов.

"Мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть", – пояснил он. Лукашенко также выразил надежду на сдерживающий эффект от размещения "Орешника". По его мнению, наличие такого мощного оружия заставит потенциальных противников, включая Польшу, "крепко подумать" перед нападением.

По его словам, пусковые установки комплекса будут производиться в Белоруссии, а Россия предоставит ракеты. "Это наша оборона. "Орешник" – мощное оружие. Мы бы его никогда не создали с нуля и до ракеты. Это огромные деньги, это технологии. Это многие-многие поколения. Поэтому был поставлен такой вопрос, и спасибо Владимиру Владимировичу, он на это отреагировал, сказал: да", – пояснил Лукашенко.

Также президент Белоруссии озвучил принцип совместного управления комплексами. По его словам, "цели определять будем в Беларуси", а вот "эксплуатировать поможете". "То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай Бог, если это нужно. Но цели будем определять мы", – пояснил Лукашенко.

Он также сообщил, что Белоруссия уже обладает ядерным оружием и может применить его в случае нарушения границ. "Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка – значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", – заявил белорусский президент.

Напомним, 6 декабря лидеры России и Белоруссии подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Как пояснил Владимир Путин, для выполнения обязательств могут быть задействованы все имеющиеся силы и средства, включая российское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии.

Тогда же Лукашенко публично попросил Путина разместить "Орешник" на белорусской территории. Путин заявил о возможности развертывания в республике комплекса во второй половине следующего года. Он сообщил, что "Орешник" будет частью Ракетных войск стратегического назначения ВС России, но определение целей будет оставлено за Минском.

"Позиция Путина и Лукашенко по выбору целей объяснима. Белорусские военные лучше знают, откуда для нас исходит опасность. Соответственно, цели будут выбраны на территории ближайших к республике государств на расстоянии 1-2 тыс. километров", – пояснил белорусский военный эксперт Александр Алесин.

"Возможно, это будут не только какие-то регионы Украины и Польши, но также и регионы Германии. В целом же речь идет о целях, которые могут представлять угрозу Республике Беларусь: ракетные базы, авиабазы, места сосредоточения контингентов и так далее", – рассказал эксперт.

При этом выбор целей все равно будет согласовываться с Россией, это следует из слов Лукашенко о том, что "вместе будем нажимать на кнопку". "К тому же "Орешник" может нести ядерную боеголовку. Россия по действующей практике предупреждает о пуске таких ракет", – рассуждает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

Эксперты также объяснили смысл размещения "Орешника" на территории Белоруссии в ситуации, когда то же самое можно сделать на территории Калининградской области, которая физически находится еще ближе к ключевым странам НАТО. По мнению собеседников, свою роль здесь играет военно-политический фактор. "Это политический сигнал соседям о том, что с Белоруссией им играть не нужно", – говорит Козюлин.

Кроме того, размещение "Орешника" в Белоруссии не единственный, но один из важнейших ответов России на планы США разместить в Германии ракеты средней дальности, которые ранее были запрещены Договором РСМД. Также этот шаг сопряжен с эскалацией конфликта на Украине после того, как Штаты расширили зону нанесения ударов с помощью дальнобойных ракет.

"Ну и самое главное: размещение столь разрушительного оружия в Белоруссии вызвано тем, что НАТО обладает значительным превосходством по численности армий, в авиационной технике, в военно-морских силах и в промышленном потенциале. Чтобы компенсировать количественное превосходство, "Орешник" – самое эффективное средство для сохранения баланса сил", – подчеркнул Алесин.

К тому же "Орешник" в неядерном исполнении в отдельных случаях может заменить ядерное оружие. "По большому счету нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник", потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", – объяснял Путин.

Напомним, о существовании "Орешника" стало известно 21 ноября, когда был нанесен удар по заводу "Южмаш" в Днепропетровске в ответ на обстрелы территории России дальнобойным западным оружием. При этом западные комплексы ПРО и ПВО неспособны перехватить ракету. Таким образом "Орешник" стал неядерной дубинкой против НАТО.

Роман Крецул