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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Танцы на старых граблях

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Источник изображения: belvpo.com

Чехия присоединилась к целому ряду стран, приостановивших рассмотрение заявлений от сирийцев на предоставление убежища. Об этом накануне заявила министр внутренних дел республики Вита Ракушана. Следует напомнить, что чуть ранее, сразу после свержения в Сирии законной власти во главе с Башаром Асадом, Германия, Австрия, Норвегия, Дания, Финляндия и Швеция первыми поспешили объявить о приостановке этой процедуры.

Известно, что на конец июня 2024 года в Чешской Республике легально проживали 1653 гражданина Сирии. По состоянию на декабрь в чешских центрах временного содержания беженцев размещены 25 граждан Сирии.

В то же время популярный польский ресурс Defence24.pl обращает внимание на вступление в силу соглашения о взаимном признании Россией и Беларусью виз для граждан третьих стран и документов «лиц без гражданства». Как считает издание, новое визовое соглашение «значительно облегчит процесс доставки мигрантов с Ближнего Востока и Африки на территорию Беларуси и последующего направления их к границам с Польшей, Литвой и Латвией». При этом указывается «основная цель» – оказать давление на страны Евросоюза и внести хаос в системы охраны границы НАТО. После чего делается довольно-таки ожидаемый, но не соответствующий действительности вывод: «Польша теперь должна столкнуться с реальным риском эскалации напряженности на своей восточной границе».

То есть, в новой закономерно предсказуемой волне «миграционного кризиса» у себя на границе (наступают на старые грабли) польские прогосударственные СМИ (естественно, что с подачи соответствующих госструктур) винят не США, Израиль и Турцию (основных выгодополучателей от Сирийского кризиса), а снова Беларусь и Россию. И очевидно, что этот очередной демарш сформировался не просто так.

Конечно же, делается это не только в соответствии с принципом «с больной головы на здоровую», а преднамеренно и целенаправленно. Потому как  в окончательном заключении авторы статьи призывают  не только продолжать модернизировать свою армию, но и «действовать на международном уровне, чтобы выработать общую позицию». Кроме того, обосновывается необходимость «дальнейшего усиления военного присутствия на границе и активизации сотрудничества со странами Балтии и Украиной». В качестве аргумента используется утверждение, что в скором времени «Беларусь станет полноценной базой для российских операций».

Примечательно, что, если раньше о Беларуси как о главном и надёжном стратегическом союзнике, эдаком «единственном форпосте России на западном направлении» писали в основном российские и белорусские государственные СМИ, то теперь этот факт начали признавать и наши «оппоненты».

Например, они указывают, что «для Кремля Беларусь является ключевым партнёром в его проекте. Географическое положение страны делает её не только стратегическим буфером против НАТО, но и потенциальной военной базой в случае конфликта с Западом». Кроме того, «на её территории размещены не только российские войска, но и ракеты и другие стратегические элементы военной инфраструктуры, включая ядерное оружие. Новый пакт о безопасности может ещё больше укрепить этот статус, сделав Беларусь полноценной базой для российской деятельности в регионе».

Вот здесь с польскими журналистами не только можно, но и нужно согласиться.

В Москве и Минске никогда не скрывали свою общность взглядов и подходов к обеспечению как национальной безопасности, так и безопасности Союзного государства в целом. В последнее время, наоборот, эта тема стала наиболее актуальной. При этом главами обоих субъектов межгосударственного объединения указывалось на завершённость формирования единого оборонного пространства в пределах всей территории Союзного государства. А недавнее подписание концепции безопасности Союзного государства и Договора о гарантиях взаимной безопасности закрепили этот факт документально.

Эти своевременно предпринятые меры, как отмечалось ранее, явились всего лишь адекватной реакцией на агрессивные действия США, ЕС и НАТО. И ничего удивительного здесь нет, так как сам факт существования Союзного государства ломает всю архитектуру антироссийского «кордона», которую Запад выстраивает вокруг России. А Беларусь просто не даёт замкнуться этой «цепочке» враждебных нам режимов, расположившихся от Финляндии и стран Балтии до Украины. Таким образом, Беларусь препятствует созданию монолитного плацдарма, который нависал бы над центральными регионами России и представлял бы непосредственную угрозу. Мало того, «белорусский балкон», наоборот, сам глубоко врезался в «западные земли» и создаёт дискомфорт для «восточного фланга НАТО». В свою очередь, неширокий Сувалкский коридор превращает территории прибалтийских лимитрофов в потенциальную ловушку для размещённых там контингентов США и НАТО. И, кстати, видимо поэтому коллективный Запад, реально оценивая расклад сил в регионе, в спешном порядке организовал вступление в НАТО Финляндии и Швеции, тем самым обеспечив себе дополнительные плацдармы и стратегические тылы для стран Балтии.

Кроме того, Беларусь следует рассматривать и как гаранта безопасности для Калининградской области России, потому как она серьёзно затрудняет все замыслы НАТО по блокаде этого российского региона и последующей его «аннексии.

Вот именно по этим причинам демонтаж «белорусского балкона» и развал Союзного государства в настоящее время являются для коллективного Запада важными стратегическими задачами. Но с каждым днём они становятся всё более и более невыполнимыми.

Что же касается восточной границы Польши и европейских стран, приостановивших предоставление убежища сирийцам, которые, заметьте, в очередной раз остались без крыши над головой с «молчаливого согласия» Запада, то остаётся только подождать, когда спасающие свои жизни беженцы с Ближнего Востока начнут осаждать польские пункты пропуска в надежде на «европейскую милость».

Владимир Вуячич

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