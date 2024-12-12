Первый модуль Российской орбитальной станции готов «в металле»

Завершен основной этап сборки конструкции первого модуля Российской орбитальной станции (РОС). Его электрические испытания начнутся через год, об этом сообщил генконструктор по пилотируемым системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев. Он также рассказал о максимальной длительности будущих пилотируемых экспедиций на РОС и графике полетов грузовых кораблей.

Речь идет о научно-энергетическом модуле (НЭМ), следует из презентации Владимира Соловьева на общем собрании Российской академии наук (РАН). По его словам, конструкция уже создана «в металле».

Согласно утвержденному 2 июля текущего года генеральному графику, модуль НЭМ отправится на околоземную орбиту первым — его запуск запланирован в четвертом квартале 2027 года. Далее, в 2027-м, к нему присоединятся универсально-узловой и шлюзовой модули, а в конце 2029 года — базовый. Эти модули вместе с НЭМ составят «ядро» станции. На этом завершится первый этап строительства РОС. На втором этапе, в 2032 году, комплекс будет расширен за счет еще двух целевых модулей.

Астрономы установили новые свойства недавно открытой черной дыры

Генконструктор также рассказал о запусках модернизированных транспортных грузовых кораблей «Прогресс-РОС» на будущую станцию. Судя по представленному в докладе слайду, первые десять стартов будут осуществляться с космодрома Байконур, а последующие — с Восточного (в утвержденном генеральном графике запланировано запустить с Байконура три «Прогресса-РОС» в 2028 году и четыре — в 2029-м, а начиная с 2030-го — с Восточного по три ежегодно).

Что же касается пилотируемых полетов на РОС, по словам Соловьева, они будут длиться не более 11 месяцев, в то время как экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) могут продолжаться до года и более. Это связано с более высокой дозой радиации, которую может получить космонавт при полете по полярной орбите с наклонением 96,8 градуса, на которой будет работать Российская орбитальная станция.

Соловьев отмечает, что в условиях стабильной радиационной обстановки в 11-месячном полете предельные уровни облучения на полярной орбите не будут выходить за рамки допустимых значений для экипажа в 500 миллизивертов в год. Во время мощных солнечных вспышек уровень радиации будет увеличиваться примерно в 10 раз по сравнению с дозой, получаемой на орбите МКС. Однако даже в самом худшем случае она не превысит 100 миллизивертов, что составляет две трети от допустимого уровня для однократного острого воздействия.

Опыт пилотируемых полетов, который будет получен на РОС, позволит создать основу для будущих пилотируемых полетов в дальний космос: к Луне, Марсу и другим небесным телам, где уровень радиации значительно выше, чем в околоземном пространстве, подчеркивает генконструктор.

2 июля гендиректор госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов утвердил генеральный график создания РОС. Согласно ему, на разработку и запуск станции выделено 608,9 млрд рублей. Большую часть времени орбитальный комплекс будет работать автономно. Космонавты будут посещать его на непродолжительное время для подключения и настройки нового оборудования, проведения техобслуживания и ремонта бортовых систем, а также для проведения научных экспериментов и доставки их результатов на Землю.

Ранее заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников рассказал, что для Российской орбитальной станции создается роботизированный манипулятор — «рука», которая позволит космонавтам проводить различные операции за бортом, без выхода космонавтов в открытый космос, как это делается на МКС. Кроме того, уже определены космонавты, которые в скором времени начнут подготовку к первому полету на будущий космический комплекс.

Рита Титянечко