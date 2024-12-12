Первый немецкий корабль радиотехнической разведки типа 424 SIGINT запущен в производство

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Немецкая судостроительная компания NVL заложила первый из трёх новых кораблей радиотехнической разведки типа 424 SIGINT для Военно-морских сил Германии, сообщает зарубежная пресса.

Процесс производства новых кораблей был запущен в присутствии президента Федерального управления по информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера (BAAINBw) Аннет Ленигк-Эмден, главы морского департамента BAAINBw адмирала Андреаса Червински, управляющего директора верфи Lürssen Юстуса Райнке и генерального директора компании NVL Тима Вагнера.

Глава судостроительная компания NVL отметил, что это чрезвычайно сложный с технологической точки зрения проект, но начало строительства кораблей показывает, что они находятся на верном пути.

Мы сотрудничаем с верфью Lürssen и другими партнёрами-верфями на севере Германии, а также с ведущими немецкими компаниями по системной инженерии в рамках этого сложного проекта

- сказал Вагнер.

Корабли-разведчики типа 424 SIGINT, имеющие длину около 130 метров, будут оснащены современными сенсорными технологиями. 424 SIGINT заменят нынешние суда класса Oste, которые находятся в эксплуатации более тридцати лет. Планируется, что на вооружения ВМС Германии они поступят в 2029 году.