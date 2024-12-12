Минобороны: ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS, все снаряды были сбиты или отклонены средствами РЭБ, говорится в сообщении Министерства обороны России.

"Утром 11 декабря киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. <...> В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства", — заявили в ведомстве.

Максимальная дальность полета ракет. Источник: РИА Новости

Две ракеты были сбиты, остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, отметили в Минобороны.

Уточняется, что при падении фрагментов снарядов есть пострадавшие среди личного состава.

В министерстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.

Российские войска 21 ноября нанесли удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.

Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Этот запуск стал ответом на атаки ВСУ на объекты в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.

Президент подчеркнул, что в России проходят испытания нескольких подобных систем, они не имеют аналогов в мире, а при групповом применении удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта установка не является.