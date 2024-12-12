Подоляк допустил возможность переговоров Украины с Россией

В Киеве не хотят, чтобы они проходили на российских условиях, сообщил советник офиса Владимира Зеленского

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Украина может начать переговоры с Россией, однако в Киеве не хотят, чтобы они проходили на российских условиях. Об этом сообщил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина.

"Переговоры в каком-либо случае могут начаться. Это очевидно. Но лучше не использовать слово "мирные", поскольку это будут переговоры о заморозке конфликта. Давайте будем реалистами", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли такие переговоры начаться этой зимой.

Подоляк добавил, что если "переговорный процесс будет организован на непонятной юридической площадке, а на столе будут лежать предложения ультимативного характера от России", то Украина не сможет ожидать от них положительного результата. Он выразил мнение, что для обеспечения интересов Украины на таких переговорах Западу следует "усилить давление на Россию".

При этом Подоляк отметил, что на данный момент каких-либо официальных предложений по завершению конфликта нет, кроме украинской "формулы мира" и российского предложения, озвученного президентом РФ Владимиром Путиным 14 июня.

8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия открыта для переговоров по Украине, для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить свой декрет о запрете на контакты с российским руководством и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.