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Научно-экспертный совет Морской коллегии провел первое заседание

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

В Москве состоялось первое заседание научно-экспертного совета Морской коллегии РФ. Как сообщили в среду, 11 декабря, в пресс-службе коллегии, заседание провели помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев и председатель научно-экспертного совета Морской коллегии, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Участники заседания обсудили первоочередные задачи, стоящие перед экспертами Морской коллегии. Отмечена актуальность развития морской отечественной науки, расширения фундаментальных и прикладных исследований, связанных с морской деятельностью.

Участники встречи подчеркнули, работа совета должна быть направлена на решение основных вызовов в морской сфере. Среди них – обеспечение импортозамещения критически важной продукции морской индустрии, деятельность, направленная на проектирование и строительство собственных современных судов и кораблей, в том числе ледового класса.

Кроме того, на совещании обратили внимание на создание и внедрение морской техники, оборудования и передовых технологий для освоения ресурсов и пространств Мирового океана. Предложены меры, направленные на наращивание объемов геологоразведочных работ и морских научных исследований. Сделан также акцент на научной проработке вопросов развития связи и навигационного обеспечения, создании роботизированных систем и безэкипажных судов и кораблей, специальных глубоководных систем.

Как отмечает Sudodtroenie.info, отдельно обсуждались приоритеты научно-технологического развития в целях обеспечения национальных интересов в Арктике. В частности, планируется направить усилия научно-исследовательских институтов на разработку инновационных технологий судостроения, а также на развитие Арктической зоны РФ и Северного морского пути.

Вместе с тем определены вопросы приоритетного рассмотрения на заседаниях научно-экспертного совета и его секций в 2025 году.

Напомним, что секцию "Судостроение" научно-экспертного совета Морской коллегии РФ возглавил гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Патрушев Николай
Проекты
Арктика
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