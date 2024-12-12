Западная пресса: МТ-ЛБ с противотанковой пушкой имеет недостатки

Источник изображения: topwar.ru

На днях на оснащении российских войск была замечена очередная бронемашина МТ-ЛБ, вооруженная 100-мм противотанковой пушкой МТ-12 «Рапира». Западные обозреватели уже окрестили этот «гибрид» МТ-ЛБ-12, так как он не раз встречался на передовой у обоих сторон конфликта.

Как указывается в западной прессе, эта импровизированная самоходная гаубица может стрелять ПТУР 9М117 (комплекс «Кастет») и осколочно-фугасными снарядами, в том числе с закрытых позиций, на максимальную дальность 8200 метров (навесным огнем).

«Рапира» поступила на вооружение в 1970 году. Модификация МТ-12К, представленная в 1981 году, получила возможность запуска ПТУР, что позволило пробивать ракетами броню толщиной до 600 мм.

МТ-12 активно применяется ВС РФ и ВСУ как в оборонительных, так и в наступательных целях. Размещение пушки на МТ-ЛБ увеличивает её мобильность и позволяет передвигаться по пересечённой местности благодаря использованию в качестве платформы этого тягача с высокой проходимостью.

Источник изображения: topwar.ru

Однако у системы МТ-ЛБ-12 имеется ряд заметных недостатков. Лёгкая броня тягача обеспечивает минимальную защиту даже от стрелкового оружия, не говоря уже про противотанковые средства, а отсутствие противоминной защиты повышает риски для экипажа.

Конструкция машины, рассчитанная на перевозку десанта в стесненных условиях, ограничивает пространство для размещения расчета и боеприпасов. «Рапира» имеет небольшие углы вертикального наведения и характеризуется значительной отдачей при стрельбе.

В целом применение МТ-ЛБ-12 отражает специфику современных конфликтов, в ходе которых устаревшая техника перепрофилируется для удовлетворения растущих оперативных потребностей

- говорится в западной прессе.