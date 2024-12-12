Захарова: РФ готова к контактам с США по Украине

От них не было серьезных предложений, отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Москва готова к контактам с Вашингтоном по урегулированию украинского кризиса, но никаких серьезных предложений от команды избранного президента США Дональда Трампа пока не получала. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, в последнее время российское дипведомство регулярно получает много вопросов по поводу того, готова ли РФ констатировать с Трампом и его командой.

"Безусловно, готовы, в том числе в контексте урегулирования украинского кризиса, однако серьезных работающих вариантов, снимающих законные озабоченности нашей страны в сфере безопасности и обеспечении прав русскоязычного населения, мы пока не получали", - указала она.

Захарова напомнила, что реальный путь к урегулированию конфликта был ранее предложен президентом России Владимиром Путиным. Официальный представитель МИД добавила, что министр иностранных дел Сергей Лавров также неоднократно излагал видение ситуации российской стороны.

"Если в Вашингтоне действительно хотели бы положить конец конфликту, то незамедлительно отдали бы приказ своим киевским марионеткам отвезти ВСУ с занимаемых ими позиций на территориях четырех новых субъектов Российской Федерации. Это позволило бы - как четко обозначил президент России в своем выступлении в министерстве иностранных дел РФ 14 июня - начать переговоры. Разумеется, после того, как Зеленский отменит свой же указ, написанный под диктовку штатов, запрещающий вести их [переговоры] с российским руководством", - сказала Захарова.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Однако, как заявил 4 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в настоящее время оснований для российско-украинских переговоров нет.