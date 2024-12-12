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Военное обозрение

Греция предпочитает модернизировать имеющиеся БТР M113 вместо закупки новых БМП в США и во Франции

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Источник изображения: topwar.ru

Греческое командование приняло решение модернизировать имеющийся на вооружении страны парк БТР M113, а не закупать технику за рубежом. Ранее Вашингтон пытался навязать Афинам «подарок» в виде устаревших БМП Bradley, требовавших дорогостоящих восстановления и модернизации, а Париж предлагал приобрести БМП VBCI новой постройки.

Как указывается в местном издании OnAlert, возвращение каждой Bradley обошлось бы в €8 млн, а всего США намеревались передать 164 экземпляра: 62 единицы «бесплатно», а 102 – «на выгодных условиях». В то же время Франция предложила альтернативу: «немедленную поставку» 120 VBCI с дополнительным производством 250 машин совместно с греческой промышленностью.

Однако оба варианта сочли слишком дорогостоящими. Предложение немецкого Rheinmetall по KF-41 Lynx не вызвало интереса по тем же причинам. В конечном итоге греческие военные предпочли более экономичное решение – модернизацию M113. Эта программа, разработанная в сотрудничестве между израильской компанией Rafael и греческой METKA, предполагает усовершенствование более 500 машин из общего парка в примерно 2900 единиц.

Источник изображения: topwar.ru

Модернизация включает установку дистанционно управляемой боевой станции с 30-мм пушкой, усиление брони, размещение нового, более мощного двигателя, улучшенных систем связи и современных оптоэлектронных сенсоров. Модернизация будет проводиться на предприятии METKA в Магнезии, при этом затраты будут значительно ниже, чем у предложенных альтернатив, что делает этот вариант особенно привлекательным для Афин.

Цель состоит в том, чтобы повысить огневую мощь, живучесть на поле боя, обеспечить скорость и маневренность, а также взаимодействие с другими подразделениями. В результате этого преобразования М113 превратится из БТР в боевую бронемашину, способную сопровождать и поддерживать танки в наступательных действиях, работая даже в зоне повышенных угроз

- отмечается в издании.

Модернизированные М113 предполагается поставлять в бронетанковые и механизированные бригады 4-го армейского корпуса [защищает границу с Турцией вдоль реки Эврос и является самым мощным соединением армии], а также в расположенные на крупных восточных островах подразделения ASDEN [соединение численностью с корпус, отвечающее за оборону островов Эгейского моря].

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Страны
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США
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Франция
Продукция
Bradley
M113 БТР
VBCI
Град РСЗО
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Rafael
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