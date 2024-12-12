ЦАМТО, 11 декабря. Шведская компания Saab намерена открыть производство на Украине. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон.

"Мы находимся в процессе переговоров, хотели бы обосноваться на Украине и сотрудничать с украинскими компаниями", – сказал он в эфире Sveriges Radio.

По его словам, Saab может заработать на Украине уже в 2025 году. М.Йоханссон сообщил, что на данный момент задача Saab состоит в том, чтобы найти подходящих партнеров и определиться с местом будущего производства.

Глава компании при этом добавил, что для того, чтобы Saab начала производить вооружение на Украине, необязательно дожидаться окончания конфликта.

Отвечая на вопрос о производстве истребителей JAS Gripen, М.Йоханссон заявил, что это "политическое решение". Как пояснило Sveriges Radio, производство Gripen на Украине маловероятно, в том числе из-за того, что ряд стран НАТО поставляет Киеву истребители F-16.