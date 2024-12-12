Войти
Flotprom

Британские эсминцы обновят зенитную ракетную систему

162
0
0

На британском эсминце "Дефендер" начались работы по интеграции новой вертикальной пусковой установки в составе системы управляемого зенитного оружия "Си Вайпер" (Sea Viper). Как уточняет Naval News, это первый эсминец класса "Тип-45", который проходит такую модернизацию.

На опубликованных изданием фотографиях "Дефендер" находится в 3-м наливном бассейне верфи в Портсмуте. Виден тент, возведенный над зоной, где будут размещены контейнеры с зенитными ракетами CAMM (Common Anti-air Missile) от компании MBDA. По информации Naval News, помимо перевооружения корабль пройдет модернизацию двигательной установки и обновление оборудования.

Переоснащение эсминца "Дефендер", Великобритания

Naval News/Richard Scott


В марте 2021 года британский филиал компании MBDA получил контракт на внедрение системы CAMM, которая также является элементом ЗРС "Си Цептор" (Sea Ceptor), уже установленной на фрегатах класса "Тип-23" и запланированной для будущих фрегатов "Тип-26" и "Тип-31".

Модернизация эсминцев "Тип-45" позволит поддержать высокую степень унификации с системами "Си Цептор", установленными на фрегатах Королевского флота, а также использовать существующий запас ракет CAMM, чтобы обеспечить противовоздушную оборону в ближнем радиусе, а также предоставить возможности борьбы с быстрыми прибрежными атакующими судами.

По словам журналистов Naval News, новая установка из 24 ячеек для ракет CAMM интегрируется перед существующей 48-ячеечной вертикальной пусковой шахтой SYLVER для зенитных ракет "Астер-30" средней и большой дальности.

Планируется, что модернизация эсминца "Дефендер" завершится до конца 2026 года. Планируется, что остальные пять кораблей этого типа получат новую установку для зенитных ракет к концу 2032 года.

Эсминцы класса "Тип-45" при длине 152,4 метра и ширине 21,2 метра имеют водоизмещение 8400 тонн. Корабли развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 7000 миль, автономность – 45 суток. Экипаж – 190 человек.

В базовом варианте вооружены зенитно-ракетным комплексом PAAMS (Principle Anti-Air Missile System) с дальностью действия до 100 км, пусковой установкой противокорабельных ракет "Гарпун", четырьмя зенитными артустановками (2×20-мм и 2×30-мм), а также 114-мм артустановкой. На борту базируется один вертолет типа "Мерлин" или "Линкс".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
Aster ЗУР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.12 04:21
  • 1
Ответ на "Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)"
  • 12.12 02:25
  • 1
"Хезболла" заявила, что будет поддерживать Сирию при новой власти
  • 12.12 02:19
  • 0
Чем плох Abrams (хоть M1A1, хоть M1A2xyz) для ВСУ в ходе СВО
  • 12.12 02:06
  • 6371
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.12 01:59
  • 8479
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.12 01:45
  • 0
О танках вообще.
  • 11.12 23:01
  • 3
Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России
  • 11.12 22:46
  • 28
Уроки Сирии
  • 11.12 17:46
  • 1
Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)
  • 11.12 16:52
  • 1
Российский истребитель Су-57 продолжает доказывать свою эффективность (The National Interest, США)
  • 11.12 11:42
  • 1
Морской бой XXI века: Су-30 и Ми-8 громят вражеские БЭКи с пулеметами
  • 11.12 11:27
  • 1
«Чтобы оружие не попало в руки боевиков»: ВВС Израиля уничтожают оставшиеся от САА военную технику и боеприпасы в ряде провинций Сирии
  • 11.12 11:24
  • 1
Туск полагает, что мирные переговоры по Украине начнутся уже зимой
  • 11.12 05:46
  • 6
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-22М3 — безжалостный убийца на Украине (The National Interest, США)"
  • 11.12 01:16
  • 1
Ответ на "В США рассказали о недооценке российских «Ясеней»"