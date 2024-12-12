Британские эсминцы обновят зенитную ракетную систему

На британском эсминце "Дефендер" начались работы по интеграции новой вертикальной пусковой установки в составе системы управляемого зенитного оружия "Си Вайпер" (Sea Viper). Как уточняет Naval News, это первый эсминец класса "Тип-45", который проходит такую модернизацию.

На опубликованных изданием фотографиях "Дефендер" находится в 3-м наливном бассейне верфи в Портсмуте. Виден тент, возведенный над зоной, где будут размещены контейнеры с зенитными ракетами CAMM (Common Anti-air Missile) от компании MBDA. По информации Naval News, помимо перевооружения корабль пройдет модернизацию двигательной установки и обновление оборудования.

Переоснащение эсминца "Дефендер", Великобритания Naval News/Richard Scott

В марте 2021 года британский филиал компании MBDA получил контракт на внедрение системы CAMM, которая также является элементом ЗРС "Си Цептор" (Sea Ceptor), уже установленной на фрегатах класса "Тип-23" и запланированной для будущих фрегатов "Тип-26" и "Тип-31".

Модернизация эсминцев "Тип-45" позволит поддержать высокую степень унификации с системами "Си Цептор", установленными на фрегатах Королевского флота, а также использовать существующий запас ракет CAMM, чтобы обеспечить противовоздушную оборону в ближнем радиусе, а также предоставить возможности борьбы с быстрыми прибрежными атакующими судами.

По словам журналистов Naval News, новая установка из 24 ячеек для ракет CAMM интегрируется перед существующей 48-ячеечной вертикальной пусковой шахтой SYLVER для зенитных ракет "Астер-30" средней и большой дальности.

Планируется, что модернизация эсминца "Дефендер" завершится до конца 2026 года. Планируется, что остальные пять кораблей этого типа получат новую установку для зенитных ракет к концу 2032 года.

Эсминцы класса "Тип-45" при длине 152,4 метра и ширине 21,2 метра имеют водоизмещение 8400 тонн. Корабли развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 7000 миль, автономность – 45 суток. Экипаж – 190 человек.

В базовом варианте вооружены зенитно-ракетным комплексом PAAMS (Principle Anti-Air Missile System) с дальностью действия до 100 км, пусковой установкой противокорабельных ракет "Гарпун", четырьмя зенитными артустановками (2×20-мм и 2×30-мм), а также 114-мм артустановкой. На борту базируется один вертолет типа "Мерлин" или "Линкс".