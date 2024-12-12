Госорганам разрешили скрывать часть данных о деятельности в военное время

Совфед разрешил госорганам скрывать часть данных о деятельности в военное время

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения.

Закон расширяет перечень мер, принимаемых на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций на основании указов президента РФ, предоставив соответствующие полномочия федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ.

Также законом дополняются полномочия Верховного суда РФ, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности судов, органов прокуратуры и следственных органов.