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РИА Новости

Госорганам разрешили скрывать часть данных о деятельности в военное время

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Заседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Совфед разрешил госорганам скрывать часть данных о деятельности в военное время

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения.

Закон расширяет перечень мер, принимаемых на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций на основании указов президента РФ, предоставив соответствующие полномочия федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ.

Также законом дополняются полномочия Верховного суда РФ, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности судов, органов прокуратуры и следственных органов.

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Страны
Россия
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