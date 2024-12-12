СФ одобрил ратификацию соглашения с Алжиром о мирном исследовании космоса

Документ был подписан 15 июня 2023 года в Москве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о ратификации межправительственного соглашения с Алжиром о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Документ был подписан 15 июня 2023 года в Москве. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, соглашение заключено с целью создания организационно-правовой основы для конструктивного российско-алжирского сотрудничества в области осуществления совместной космической деятельности в мирных целях.

Согласно его положениям, сотрудничество может осуществляться в таких областях, как космическая наука и исследование космического пространства, включая астрофизические исследования и изучение планет, дистанционное зондирование Земли из космоса, спутниковая связь и спутниковая навигация и связанные с ними информационные технологии и услуги. Также в документе идет речь о сотрудничестве в сфере космической геодезии и метеорологии, космической биологии и медицине, пилотируемых космических полетов, в предоставлении и использовании услуг по запускам космических аппаратов, а также при использовании результатов совместной деятельности по созданию новой космической техники и технологий в иных отраслях экономики. Кроме того, соглашение подразумевает сотрудничество стран в подготовке специалистов, защите космической среды, включая предупреждение образования космического мусора, в международно-правовом регулировании космической деятельности.

Отвечать за исполнение соглашения с российской стороны будет "Роскосмос", с алжирской - Алжирское космическое агентство (ASAL). Соглашение регулирует вопросы финансирования совместной деятельности, экспортного контроля, обмена информацией и обеспечения ее конфиденциальности, порядка урегулирования споров между сторонами, а также вопросы ответственности и возмещения ущерба. Документ включает положения об охране интеллектуальной собственности, создаваемой или передаваемой в его рамках, правовой и физической защите имущества стороны, находящегося в рамках соглашения на территории государства другой стороны, а также определяет порядок таможенного регулирования.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, соглашение в полной мере отвечает интересам Российской Федерации, а его реализация будет способствовать развитию и укреплению двустороннего сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и стимулированию развития технологического и кадрового потенциала российской космической отрасли.

Соглашение вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур и будет действовать в течение 10 лет. В дальнейшем его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую о своем намерении прекратить действие соглашения.