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Названы главные инновации 2024 года

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Фото: Brendan McDermid / Reuters
Фото: Brendan McDermid / Reuters.

Шлем Apple Vision Pro стал гаджетом 2024 года по версии Popular Science

Редакция журнала Popular Science назвала главные инновации 2024 года среди гаджетов, техники и технологий. Список доступен на сайте издания.

Авторы отметили, что выбирают самые инновационные устройства и технологии с 1988 года. Главным инновационным гаджетом оказался шлем смешанной реальности от Apple. «У Vision Pro есть свои недостатки, которые нужно преодолеть, но уже через несколько минут его использования стало ясно, что это что-то другое, важное и, честно говоря, довольно удивительное», — подытожили авторы.

В список инновационных устройств также попали беззеркальная камера Sony A9 III, компактный дрон DJI Neo, электронная книга BOOX Palma и процессоры Snapdragon X от Qualcomm.

В категории «Развлечения» главным гаджетом выбрали гибридную электроакустическую ударную установку Zildjian ALCHEM-E. В посвященном аэрокосмической промышленности разделе лидировал прототип водородно-электрического воздушного такси вертикального взлета и посадки от Joby.

В категории «Личный уход» главным изобретением стало умное кольцо Oura Ring 4, «Авто» — автомобильная медиасистема Nautilus от Lincoln, «Инженерное дело» — тепловая батарея Joule Hive, «Спорт» — велотренажер Saga HoloBike, «Дом» — умная коптильня Smart Indoor Pellet Smoker, «Экстренные службы» — система обнаружения лесных пожаров FireSat, «Здоровье» — препарат для скрининга рака толстой кишки Shield.

Ранее авторы американского журнала Time назвали лучшие изобретения 2024 года. К ним отнесли прозрачный телевизор LG, наушники AirPods Pro 2 и тройной смартфон Huawei.

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США
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